Trabzonspor taraftarını üzen gelişme! Birger Meling Rennes ile anlaştı

Yeni sezon hzırlıklarını sürdüren Trabzonspor, transfer çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor.
Sol bek transferi için günleri sayan Bordo-Mavililer daha önce iki kez anlaşamadığı Birger Meling için Fransız kulübü Nimes'e teklifte bulunmuştu.
KARADENİZ FIRTINASI ŞOK YAŞADI
Fransız Ligue 2 ekiplerinden Nimes'in teklife vereceği cevabı bekleyen Karadeniz Fırtınası büyük bir şok yaşadı.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes yıldız oyuncu ile anlaştı.
Fransız medyasından RMC Sport'un haberine göre Rennes kulübü Trabzonspor'un kadrosuna katmak için uğraştığı Meling'i 2.5 milyon Euro bonservis karşılığında kadrosuna kattı.