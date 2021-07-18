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    • 18.07.2021 21:50
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    Trabzonspor taraftarını üzen gelişme! Birger Meling Rennes ile anlaştı

    Trabzonspor, transfer çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken Fransız medyası, Norveçli yıldız Birger Meling için taraftarları üzen bir habere imza attı. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes yıldız oyuncu ile anlaştı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel haber
    Birger Meling Rennes ile anlaştı!

    Yeni sezon hzırlıklarını sürdüren Trabzonspor, transfer çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor.

    Sol bek transferi için günleri sayan Bordo-Mavililer daha önce iki kez anlaşamadığı Birger Meling için Fransız kulübü Nimes'e teklifte bulunmuştu.

    KARADENİZ FIRTINASI ŞOK YAŞADI
    Fransız Ligue 2 ekiplerinden Nimes'in teklife vereceği cevabı bekleyen Karadeniz Fırtınası büyük bir şok yaşadı.

    Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes yıldız oyuncu ile anlaştı.

    Fransız medyasından RMC Sport'un haberine göre Rennes kulübü Trabzonspor'un kadrosuna katmak için uğraştığı Meling'i 2.5 milyon Euro bonservis karşılığında kadrosuna kattı.

        GÜNDEME BAŞKA İSİMLER GELECEK
        Trabzonspor sol bek transferi için Dalbert, Fuentes, Alioski, Frabotta gibi isimleri gündemine almıştı. Transferde yaşanan sürpriz gelişme sonrası gündeme başka isimler gelecek.

        Karadeniz ekibinde Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da sol bek transferinin bir an önce bitmesini istediği öğrenildi.

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