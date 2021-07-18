Trabzonspor taraftarını üzen gelişme! Birger Meling Rennes ile anlaştı

Yeni sezon hzırlıklarını sürdüren Trabzonspor, transfer çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor.

Sol bek transferi için günleri sayan Bordo-Mavililer daha önce iki kez anlaşamadığı Birger Meling için Fransız kulübü Nimes'e teklifte bulunmuştu.