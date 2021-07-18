F1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde kazanan Lewis Hamilton! Verstappen ve Hamilton kazası damga vurdu

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. yarışı Büyük Britanya Grand Prix'si nefes kesen anlara sahne oldu.
Yarışı Mercedes takımından Lewis Hamilton kazandı.
Sezonun 10. mücadelesi, İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5,8 kilometrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden yapıldı.
YARIŞA KAZA DAMGA VURDU
Büyük Britanya Grand Prix'sine, bu sezon şampiyonluk mücadelesine giren pilotlar Red Bull'dan Hollandalı Max Verstappen ile Mercedes'ten Büyük Britanyalı Lewis Hamilton arasındaki kaza damga vurdu.
Yarışa ilk sırada başlayan Verstappen'le henüz ilk etapta liderlik mücadelesine giren Hamilton'ın araçları arasında ilk turdaki virajda temas yaşandı. Verstappen'in aracı, Hamilton'ın teması sonrasında kontrolden çıkarak sol taraftaki bariyerlere çarptı ve Hollandalı pilot, yarış dışı kaldı. Verstappen tedbir amacıyla hastaneye götürülürken, bariyerdeki büyük hasar nedeniyle yarış, kırmızı bayrakla durduruldu.
Yapılan incelemenin ardından Hamilton, söz konusu temastan dolayı 10 saniyelik zaman cezası aldı ve yarışa kaldığı yerden devam edildi.