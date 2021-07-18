F1 Büyük Britanya Grand Prix'sinde kazanan Lewis Hamilton! Verstappen ve Hamilton kazası damga vurdu

Yarışa ilk sırada başlayan Verstappen'le henüz ilk etapta liderlik mücadelesine giren Hamilton'ın araçları arasında ilk turdaki virajda temas yaşandı. Verstappen'in aracı, Hamilton'ın teması sonrasında kontrolden çıkarak sol taraftaki bariyerlere çarptı ve Hollandalı pilot, yarış dışı kaldı. Verstappen tedbir amacıyla hastaneye götürülürken, bariyerdeki büyük hasar nedeniyle yarış, kırmızı bayrakla durduruldu.

Yapılan incelemenin ardından Hamilton, söz konusu temastan dolayı 10 saniyelik zaman cezası aldı ve yarışa kaldığı yerden devam edildi.