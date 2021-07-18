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    Galatasaray savunmanın sağı için Danimarkalıyı seçti: Sağın ilacı Larsen

    Galatasaray'da sağ bek sakıntısı hala çözüme kavuşmuş değil. Yedlin’in performansını yeterli görmeyen teknik patron Fatih Terim, savunmanın sağı için kaliteli bir ismin transfer edilmesini istemişti. G.Saray da Larsen için Udinese’nin kapısını çaldı.

    Sağın ilacı Larsen

    Galatasaray'da sağ bek sakıntısı hala çözüme kavuşmuş değil. Yedlin'in performansını yeterli görmeyen teknik patron Fatih Terim, savunmanın sağı için kaliteli bir ismin transfer edilmesini istemişti. G.Saray da Larsen için Udinese'nin kapısını çaldı.

    1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR...
    Udinese ile 1 yıl daha sözleşmesi olan Jens Stryger Larsen için İtalyan kulübüne 3 milyon Euro teklif eden Sarı- Kırmızılı kurmaylar 4.5 milyon Euro'luk bir taleple karşı karşıya kalmıştı.

    HER AN İMZALAR ATILABİLİR
    Ancak Udinese'nin bonservis için 4 milyona kadar indiği, görüşmelerin sürdüğü anlaşmanın çok da uzak olmadığı ifade edildi. Terim, sağ bekin en kısa sürede transfer edilmesini istiyor.

    EURO 2020'DE YARI FİNAL OYNADI
    Larsen     EURO 2020'de Danimarka Milli Takım kadrosunda başarılı maçlar çıkardı. Danimarka'nın yarı finalde İngiltere'ye uzatmalarda 2-1 yenildiği maçta da ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Larsen, sağlam yapısı ve güçlü karakteri ile de dikkat çekmişti.

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