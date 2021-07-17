Beşiktaş’ta Cyle Larin kararı! Sözleşme uzatmazsa...

Son şampiyon hem iç hem de dış transferde alışmalarını sürdürüyor.
Siyah-Beyazlılar'da geçtiğimiz sezon kazanılan lig ve kupa şampiyonluğunda önemli bir rol oynayan Cyle Larin'in Haziran 2022'de sona erecek sözleşmesinin uzatılması için yönetim, görüşmelerini sürdürse de henüz Kanadalı oyuncu ile anlaşma sağlanamadı.
SÖZLEŞME UZATMAZSA TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK
Larin'in menajeri ile oyuncunun yıllık ücret konusunda henüz orta yolu bulamayan Beşiktaş yönetiminin, 26 yaşındaki golcünün sözleşme uzatma teklifine ret yanıtı vermesi durumunda ise Kanadalı golcü için gelen teklifleri değerlendireceği öğrenildi.
İNGİLİZ KULÜPLERİ DEVREDE
Geçen sezon gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Larin için İngiliz kulüplerinin devrede olduğu bilinirken, Siyah-Beyazlılar'ın golcü oyuncudan bonservis beklentisinin 15 milyon Euro civarında olduğu iddia edildi.