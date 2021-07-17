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    • 17.07.2021 21:33
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    Beşiktaş’ta Cyle Larin kararı! Sözleşme uzatmazsa...

    Son dakika spor haberleri... Son şampiyon Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş yönetimi, 1 yıllık sözleşmesi kalan takımın Kanadalı golcüsü Cyle Larin’in kontratını uzatmak adına yoğun bir çaba harcıyor. Siyah-Beyazlılar, görüşmelerin olumsuz sonuçlanması durumunda B planını belirlemiş durumda. İşte ayrtıntılar...

    takvim.com.tr
    EMRE AKDENİZ
    Özel haber
    Beşiktaş’ta Cyle Larin kararı!

    Son şampiyon hem iç hem de dış transferde alışmalarını sürdürüyor.

    Siyah-Beyazlılar'da geçtiğimiz sezon kazanılan lig ve kupa şampiyonluğunda önemli bir rol oynayan Cyle Larin'in Haziran 2022'de sona erecek sözleşmesinin uzatılması için yönetim, görüşmelerini sürdürse de henüz Kanadalı oyuncu ile anlaşma sağlanamadı.

    SÖZLEŞME UZATMAZSA TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK
    Larin'in menajeri ile oyuncunun yıllık ücret konusunda henüz orta yolu bulamayan Beşiktaş yönetiminin, 26 yaşındaki golcünün sözleşme uzatma teklifine ret yanıtı vermesi durumunda ise Kanadalı golcü için gelen teklifleri değerlendireceği öğrenildi.

    İNGİLİZ KULÜPLERİ DEVREDE
    Geçen sezon gösterdiği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken Larin için İngiliz kulüplerinin devrede olduğu bilinirken, Siyah-Beyazlılar'ın golcü oyuncudan bonservis beklentisinin 15 milyon Euro civarında olduğu iddia edildi.

        Larin'in menajerinin yeni sözleşme görüşmelerinde yönetime Vida ile Ljajic gibi yıllık 3 milyon Euro'nun üzerinde maaş alan oyuncuları örnek gösterdiği ve şu an için taraflar arasında görüşmelerin olumsuz ilerlediği belirtildi.

        Kanada Milli Takım kampında olan Larin'in İstanbul'a dönmesiyle birlikte takımdaki geleceğinin kesinleşmesi bekleniyor.

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