Beşiktaş’ta Cyle Larin kararı! Sözleşme uzatmazsa...

Son şampiyon hem iç hem de dış transferde alışmalarını sürdürüyor.

Siyah-Beyazlılar'da geçtiğimiz sezon kazanılan lig ve kupa şampiyonluğunda önemli bir rol oynayan Cyle Larin'in Haziran 2022'de sona erecek sözleşmesinin uzatılması için yönetim, görüşmelerini sürdürse de henüz Kanadalı oyuncu ile anlaşma sağlanamadı.