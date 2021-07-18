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    • 18.07.2021 09:20
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    Galatasaray'a PSV maçı öncesi iyi haber! Malen takımdan ayrılıyor

    Önümüzdeki hafta Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi ön elemesinde karşılaşacak PSV Eindhoven'ın golcü futbolcusu Malen, takımdan ayrılıyor. Euro 2020'de de forma giyen 22 yaşındaki oyuncu Borussia Dortmund ile anlaşmak üzere...

    Galatasaray'a PSV maçı öncesi iyi haber

    Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme turundaki rakibi PSV Eindhoven'da transfer gelişmeleri devam ediyor. Kadrosuna Pröpper, Ramalho, Van Ginkel gibi isimleri katan Hollanda ekibinde en golcü oyuncu Donyell Malen ile yollar ayrılıyor.

    5 YILLIK SÖZLEŞME, DEĞERİ 30 MİLYON EURO
    Geçen sezon resmi maçlarda 27 gol atan Malen'in Bundesliga devi B. Dortmund ile anlaşmak üzere olduğu yazıldı. İtalyan gazeteci Nico Schira'nın paylaşımına göre Malen, Dortmund ile 5 yıllık sözleşmeye imza atmaya çok yakın. Bild'in paylaşımına göre de Dortmund 25-27 milyon Euro arasında bedel ödemeye hazır ancak PSV market değeri olan 30 milyon Euro civarında bir gelir bekliyor.

    EURO 2020'DE OYNADI
    Euro 2020'de de forma giyen ve iki asist yapan Malen, özellikle Çekya maçında kaçırdığı golle gündeme gelmişti. 22 yaşındaki oyuncu PSV adına 55 gole imza atmıştı. PSV Eindhoven'ın hücum hattında Zahavi, Mario Götze gibi deneyimli oyuncular ayrıca bir dönem Galatasaray'da oynayan Bruma yer alıyor.

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