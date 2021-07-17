Galatasaray Jens Stryger Larsen’in kulübü Udinese ile prensipte anlaştı
Galatasaray yeni sezon öncesinde büyük bir kriz içerisinde. Sarı-Kırmızılılar'da savunmanın sağ ve sol tarafına yapılmayan transferler nedeniyle büyük bir kaos var. Sarı-Kırmızılılar savunmanın sağını Danimarkalı yıldızla takviye etmeyi planlıyor. Galatasaray 30 yaşındaki Danimarkalı sağ bek Jens Stryger Larsen'in kulübü Udinese ile prensipte anlaştı.
17.07.2021 11:41
- Son Güncelleme: 17.07.2021 11:55
PSV Eindhoven ile oynanacak maç öncesinde Galatasaray'da kanatlardaki eksiklikler teknik heyeti de bir hayli düşündürüyor.
Yedlin'in hasta olmasından dolayı Galatasaray, sağ bek transferi konusunda elini çabuk tutmaya karar verdi… Sarı-Kırmızılılar savunmanın sağını Danimarkalı yıldızla takviye etmeyi planlıyor.
Şampiyonlar Ligi'nde 21 Temmuz'da PSV Eindhoven ile karşılaşacak Galatasaray kritik maç öncesi taraftarına müjde vermek istiyor.
Sarı-Kırmızılılar, 30 yaşındaki Danimarkalı sağ bek Jens Stryger Larsen'in kulübü Udinese ile prensipte anlaştı.