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Galatasaray Jens Stryger Larsen’in kulübü Udinese ile prensipte anlaştı

Galatasaray yeni sezon öncesinde büyük bir kriz içerisinde. Sarı-Kırmızılılar'da savunmanın sağ ve sol tarafına yapılmayan transferler nedeniyle büyük bir kaos var. Sarı-Kırmızılılar savunmanın sağını Danimarkalı yıldızla takviye etmeyi planlıyor. Galatasaray 30 yaşındaki Danimarkalı sağ bek Jens Stryger Larsen'in kulübü Udinese ile prensipte anlaştı.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
17.07.2021 11:41 - Son Güncelleme: 17.07.2021 11:55
Galatasaray Jens Stryger Larsen’in kulübü Udinese ile prensipte anlaştı

Cimbom'un ABD'li sağ beki Yedlin Covid-19… Sol bekte ise Ömer Bayram ve Emre Taşdemir dışında oyuncu yok…

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray Jens Stryger Larsen’in kulübü Udinese ile prensipte anlaştı

PSV Eindhoven ile oynanacak maç öncesinde Galatasaray'da kanatlardaki eksiklikler teknik heyeti de bir hayli düşündürüyor.

Galatasaray Jens Stryger Larsen’in kulübü Udinese ile prensipte anlaştı

Yedlin'in hasta olmasından dolayı Galatasaray, sağ bek transferi konusunda elini çabuk tutmaya karar verdi… Sarı-Kırmızılılar savunmanın sağını Danimarkalı yıldızla takviye etmeyi planlıyor.

Galatasaray Jens Stryger Larsen’in kulübü Udinese ile prensipte anlaştı

Şampiyonlar Ligi'nde 21 Temmuz'da PSV Eindhoven ile karşılaşacak Galatasaray kritik maç öncesi taraftarına müjde vermek istiyor.

Galatasaray Jens Stryger Larsen’in kulübü Udinese ile prensipte anlaştı

Sarı-Kırmızılılar, 30 yaşındaki Danimarkalı sağ bek Jens Stryger Larsen'in kulübü Udinese ile prensipte anlaştı.