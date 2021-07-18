FIFA, maçların 60 dakika oynanması, sınırsız oyuncu değişikliği...Futbolda devrim hazırlığı!

Futbolseverleri yakından ilgilendiren bomba haber İspanyol El Mundo Deportivo'dan geldi. Buna göre FIFA, bazı kural değişikliklerini gündeme aldı. Bunların arasında maçların 30'ar dakikadan iki devre oynanması, sınırsız oyuncu değişikliği ve ayakla taç atışı var.

Tüm bu değişiklikler, PSV, AZ, Leipzig ve Club Brugge tarafından oynanacak 'U19 Futbolun Geleceği Kupası'nda uygulamaya konulacak.

Turnuva sonrasında FIFA, bu değişikliklerin turnuva üzerindeki etkisini değerlendirecek ve bir sunum yapacak.