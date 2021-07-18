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    • 18.07.2021 13:32
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    Ghezzal sağa Feghouli ortaya! Galatasaray'da Fatih Terim'den kritik karar

    Galatasaray son yılların en büyük bombasını patlatarak Ghezzal transferini açıklamaya hazırlanırken, takımdaki Sofiane Feghouli'nin geleceği de merak konusu oldu.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Ghezzal sağa Feghouli ortaya!

    Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Rachid Ghezzal'i kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'da bu transferin akıbeti takımın yıldız oyuncularından Sofiane Feghouli'yi de yakından ilgilendiriyor.

    Galatasaray'ın Feghouli gibi sağ kanatta görev yapan vatandaşı Rachid Ghezzal'i transfer etmesi durumunda Sarı-Kırmızılılar'ın teknik patronu Fatih Terim'in Feghouli'yi gelecek sezon orta sahada görevlendirmeyi düşündüğü öğrenildi.

    Geçtiğimiz sezon da bazı maçlarda orta alanda görev yapan ve başarılı bir performans ortaya koyan Feghouli'nin oyun zekasından orta alanda faydalanmaya sıcak bakan Terim'in Ghezzal'ın gelmesi durumunda iki Cezayirli yıldızın saha içerisinde ortaya koyacakları uyumla fark yaratacağını düşünüyor.

        Feghouli'yi Ghezzal transferinin bitmesi halinde ayrıca sağ kanadın alternatifi olarak da belirleyen Fatih Terim, olası bir sakatlık ve ceza durumunda da işini sağlama almak istiyor.

        Terim, yönetimin Rachid Ghezzal ve kulübü Leicester City ile yaptığı transfer görüşmelerini yakından takip ediyor. Fegholui de vatandaşı Ghezzal'ın transferinden çıkacak sonucu merakla bekliyor.

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