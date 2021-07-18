Ghezzal sağa Feghouli ortaya! Galatasaray'da Fatih Terim'den kritik karar

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Rachid Ghezzal'i kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'da bu transferin akıbeti takımın yıldız oyuncularından Sofiane Feghouli'yi de yakından ilgilendiriyor.
Galatasaray'ın Feghouli gibi sağ kanatta görev yapan vatandaşı Rachid Ghezzal'i transfer etmesi durumunda Sarı-Kırmızılılar'ın teknik patronu Fatih Terim'in Feghouli'yi gelecek sezon orta sahada görevlendirmeyi düşündüğü öğrenildi.
Geçtiğimiz sezon da bazı maçlarda orta alanda görev yapan ve başarılı bir performans ortaya koyan Feghouli'nin oyun zekasından orta alanda faydalanmaya sıcak bakan Terim'in Ghezzal'ın gelmesi durumunda iki Cezayirli yıldızın saha içerisinde ortaya koyacakları uyumla fark yaratacağını düşünüyor.