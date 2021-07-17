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    • 17.07.2021 14:47
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    Pereira onay verdi Fenerbahçe yönetimi harekete geçti! Sağ beke Portekizli geliyor

    Yeni sezon hazırlıklarını devam ettiren Fenerbahçe, bir süredir peşinde olduğu Aurelio Buta için temaslarını sıklaştırdı. Portekizli Buta için kulübü Royal Antwerp'e 2 milyon Euro'nun biraz üzerinde bir teklif yapmaya hazırlanan Sarı-Lacivertli yönetim, bir an önce bu transferi mutlu sonla bitirmek istiyor.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Pereira onay verdi! Sağ beke Portekizli geliyor

    Yeni sezon öncesi kadrosundaki tek alternatifsiz bölge olan sağ bek için Nazım Sangare ile rekabete girecek bir oyuncu arayan Fenerbahçe, bir süredir peşinde olduğu Aurelio Buta için temaslarını sıklaştırdı.


    FENERBAHÇE GAZA BASTI
    Transferde öncelikli mevki olarak belirlediği sağ bek için daha önce Aurelio Buta ile görüşen Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Vitor Pereira'nın da Portekizli oyuncunun alınmasına onay vermesinin ardından 24 yaşındaki futbolcu için gaza bastı...


    MUTLU SONLA BİTİRMEK İSTİYOR
    Teknik direktör Pereira'nın, vatandaşı olan Portekizli Buta için kulübü Royal Antwerp'e 2 milyon Euro'nun biraz üzerinde bir teklif yapmaya hazırlanan Sarı-Lacivertli yönetim, bir an önce bu transferi mutlu sonla bitirmek istiyor.

        Kulübü ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Buta'yı renklerine bağlamak isteyen Fenerbahçe, bu durumu avantaja çevirip 24 yaşındaki futbolcuyu kadrosuna katmayı hedefliyor. Portekizli Buta'nın transferinde bir aksilik çıkma ihtimaline karşılık ise yönetim, Antalyaspor'un sağ beki Bünyamin Balcı için de nabız yoklamayı sürdürüyor.




        57 KEZ FORMA GİYDİ
        Fenerbahçe yönetimi sağ bekteki alternatif sorununu bir an önce çözüp bu bölgeyi sağlama almak için yoğun bir çaba harcıyor. Sarı-Lacivertliler'in kadrosuna katmak istediği Aurelio Buta, Portekiz alt yaş milli takım kategorilerinde 57 kez forma giydi.

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