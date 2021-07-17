Pereira onay verdi Fenerbahçe yönetimi harekete geçti! Sağ beke Portekizli geliyor

Yeni sezon öncesi kadrosundaki tek alternatifsiz bölge olan sağ bek için Nazım Sangare ile rekabete girecek bir oyuncu arayan Fenerbahçe, bir süredir peşinde olduğu Aurelio Buta için temaslarını sıklaştırdı.
FENERBAHÇE GAZA BASTI
Transferde öncelikli mevki olarak belirlediği sağ bek için daha önce Aurelio Buta ile görüşen Fenerbahçe, yeni teknik direktörü Vitor Pereira'nın da Portekizli oyuncunun alınmasına onay vermesinin ardından 24 yaşındaki futbolcu için gaza bastı...
MUTLU SONLA BİTİRMEK İSTİYOR
Teknik direktör Pereira'nın, vatandaşı olan Portekizli Buta için kulübü Royal Antwerp'e 2 milyon Euro'nun biraz üzerinde bir teklif yapmaya hazırlanan Sarı-Lacivertli yönetim, bir an önce bu transferi mutlu sonla bitirmek istiyor.