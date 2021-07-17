İspanyol medyasından çarpıcı haber! 60 dakika maç, ayakla taç, sınırsız oyuncu değişikliği...



Ayakla taç atışı da konuşulan konulardan bir tanesi. Ayrıca sarı kart görenin 5 dakika kenarda beklemesi de gündemde.

Tüm bu değişiklikler, PSV, AZ, Leipzig ve Club Brugge tarafından oynanacak 'U19 Futbolun Geleceği Kupası'nda uygulamaya konulacak.