İspanyol medyasından çarpıcı haber! 60 dakika maç, ayakla taç, sınırsız oyuncu değişikliği...

İspanya basınından futbol dünyası için flaş bir iddia geldi. İspanyol medyasından El Mundo Deportivo, çarpıcı bir habere imza attı.
FIFA, kulüplerde çok büyük etki yaratacak bazı kural değişikliklerini değerlendirmeye aldı. Bunlardan en önemlisi. Maçların 30'ar dakikadan iki devre oynanması.
Değerlendirmeye alınan kural değişikliğine göre oyun durduğunda sürenin de durması masaya yatırıldı. FIFA'nın üzerinde çalıştığı bir başka konu ise sınırsız oyuncu değişikliği. Bilindiği gibi pandemi sonrasında takımlar 5'er oyuncu değişikliği hakkı kazanmıştı.