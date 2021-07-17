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    • 17.07.2021 15:11
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    İspanyol medyasından çarpıcı haber! 60 dakika maç, ayakla taç, sınırsız oyuncu değişikliği...

    Futbolseverleri yakından ilgilendiren bomba haber İspanyol El Mundo Deportivo'dan geldi. Buna göre FIFA, bazı kural değişikliklerini gündeme aldı. Bunların arasında maçların 30’ar dakikadan iki devre oynanması, sınırsız oyuncu değişikliği ve ayakla taç atışı var.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    60 dakika maç, ayakla taç, sınırsız oyuncu değişikliği...

    İspanya basınından futbol dünyası için flaş bir iddia geldi. İspanyol medyasından El Mundo Deportivo, çarpıcı bir habere imza attı.



    FIFA, kulüplerde çok büyük etki yaratacak bazı kural değişikliklerini değerlendirmeye aldı. Bunlardan en önemlisi. Maçların 30'ar dakikadan iki devre oynanması.


    Değerlendirmeye alınan kural değişikliğine göre oyun durduğunda sürenin de durması masaya yatırıldı. FIFA'nın üzerinde çalıştığı bir başka konu ise sınırsız oyuncu değişikliği. Bilindiği gibi pandemi sonrasında takımlar 5'er oyuncu değişikliği hakkı kazanmıştı.


        Ayakla taç atışı da konuşulan konulardan bir tanesi. Ayrıca sarı kart görenin 5 dakika kenarda beklemesi de gündemde.
        Tüm bu değişiklikler, PSV, AZ, Leipzig ve Club Brugge tarafından oynanacak 'U19 Futbolun Geleceği Kupası'nda uygulamaya konulacak.


        Turnuva sonrasında, FIFA bu değişikliklerin turnuva üzerindeki etkisini değerlendirecek ve herhangi bir resmi talep üzerine, oyunun dünya çapında kurallarını belirleyen organ olan Uluslararası Kurul'a sunulup sunulmayacağını değerlendirecek.


        FIFA'nın çalışması sonrasında taraftarlar sosyal medyadan tepkilerini dile getirdiler.
        Futbolseverler, "Futbol bu haliyle güzel… Gündemdeki kurallar, basketbol ve hentbolda da var. Bu şekilde futbol ölür!" yorumları yaptı.

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        Haberler Spor İspanyol medyasından çarpıcı haber! 60 dakika maç, ayakla taç, sınırsız oyuncu değişikliği...