Diego Perotti için şok iddia! Futbol hayatı bitebilir

Futbol hayatının bitebileceği konuşulan Diego Perotti, Fenerbahçe'nin kendisine transferi için izin vermesine rağmen herhangi bir kulüple anlaşamayınca önceki gün kendisine ait 11 numaralı formanın Sinan Gümüş'e verilmesine sosyal medya üzerinden tepki göstermişti.