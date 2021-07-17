Diego Perotti için şok iddia! Futbol hayatı bitebilir

Fenerbahçe'nin takımdan göndermek istediği Diego Perotti bir süre önce İtalya'nın Genoa takımı ile transfer görüşmeleri yapmış ancak taraflar anlaşma sağlayamamıştı.
SAĞLIK SORUNU YÜZÜNDEN GENOA VAZGEÇTİ
Perotti ile Genoa'nın anlaşamama sebebinin ise maddi konulardan kaynaklı olmadığı, İtalyan ekibinin Arjantinli oyuncunun sağlık raporunu inceledikten sonra bu transferden vazgeçtiği öne sürüldü.
Geçtiğimiz sezonun ilk devresinde yaşadığı sakatlık sonrası sahalara henüz dönemeyen Arjantinli oyuncunun, sakatlık yaşadığı ayağındaki sinirlerde zedelenme olduğu ve bunun da yeşil sahalara dönüşünü engelleyebileceği konuşuluyor.