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    • 17.07.2021 13:40
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    • 17.07.2021 13:40
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    Diego Perotti için şok iddia! Futbol hayatı bitebilir

    Fenerbahçe'nin yeni sezon hazırlıkları için kamp kadrosuna dahil etmediği ve transfer görüşmeleri yapmasına izin verdiği Diego Perotti için flaş bir iddia ortaya atıldı.

    EMRE AKDENİZ
    takvim.com.tr
    Perotti için şok iddia! Futbol hayatı bitebilir
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    Fenerbahçe'nin takımdan göndermek istediği Diego Perotti bir süre önce İtalya'nın Genoa takımı ile transfer görüşmeleri yapmış ancak taraflar anlaşma sağlayamamıştı.



    SAĞLIK SORUNU YÜZÜNDEN GENOA VAZGEÇTİ
    Perotti ile Genoa'nın anlaşamama sebebinin ise maddi konulardan kaynaklı olmadığı, İtalyan ekibinin Arjantinli oyuncunun sağlık raporunu inceledikten sonra bu transferden vazgeçtiği öne sürüldü.

    Geçtiğimiz sezonun ilk devresinde yaşadığı sakatlık sonrası sahalara henüz dönemeyen Arjantinli oyuncunun, sakatlık yaşadığı ayağındaki sinirlerde zedelenme olduğu ve bunun da yeşil sahalara dönüşünü engelleyebileceği konuşuluyor.

        Futbol hayatının bitebileceği konuşulan Diego Perotti, Fenerbahçe'nin kendisine transferi için izin vermesine rağmen herhangi bir kulüple anlaşamayınca önceki gün kendisine ait 11 numaralı formanın Sinan Gümüş'e verilmesine sosyal medya üzerinden tepki göstermişti.

        Kariyeri boyunca birçok sakatlık geçiren Diego Perotti'nin Fenerbahçe ile Haziran 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

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