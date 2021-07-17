Trabzonspor Gianluca Frabotta için Genoa ile yarışıyor

Yeni sezon öncesi yaptığı flaş transferle adından söz ettiren Trabzonspor'da sol bek transferi için gündeme yeni bir isim daha geldi. Bordo-Mavililer'in yeni sol bek adayı ise Juventus'tan… Karadeniz Fırtınası, İtalyan sol beki kiralamak için görüşmelerini sürdürüyor. Trabzonspor, Juventuslu Gianluca Frabotta'yı kadrosuna katarak eksik halkasını tamamlamak istiyor.
KESİN KARARINI BİRKAÇ GÜN İÇİNDE VERECEK
22 yaşındaki yıldız oyuncuyla Trabzonspor'un dışında Serie A ekiplerinden Genoa'nın da ilgilendiği öğrenildi. Genç yetenek birkaç gün içinde kesin kararını verecek.
2025 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
Frabotta'nın İtalya'dan çıkmak istemediği ancak Trabzonspor'un iyi bir teklifle genç oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı bildirildi. Güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan Frabotta'nın Juventus ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.