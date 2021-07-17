Trabzonspor Gianluca Frabotta için Genoa ile yarışıyor





2025 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Frabotta'nın İtalya'dan çıkmak istemediği ancak Trabzonspor'un iyi bir teklifle genç oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı bildirildi. Güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan Frabotta'nın Juventus ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.