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    • 17.07.2021 11:42
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    • 17.07.2021 11:42
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    Trabzonspor Gianluca Frabotta için Genoa ile yarışıyor

    Yeni sezon öncesi yaptığı nokta transferlerle taraftarlarını heyecanlandıran Trabzonspor, İtalyan'ın Juventus kulübünde top koşturan Gianluca Frabotta'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Sol kanadı kullanan Frabotta, sol stoperde de görev yapabiliyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Fırtına Frabotta için Genoa ile yarışıyor

    Yeni sezon öncesi yaptığı flaş transferle adından söz ettiren Trabzonspor'da sol bek transferi için gündeme yeni bir isim daha geldi. Bordo-Mavililer'in yeni sol bek adayı ise Juventus'tan… Karadeniz Fırtınası, İtalyan sol beki kiralamak için görüşmelerini sürdürüyor. Trabzonspor, Juventuslu Gianluca Frabotta'yı kadrosuna katarak eksik halkasını tamamlamak istiyor.


    KESİN KARARINI BİRKAÇ GÜN İÇİNDE VERECEK
    22 yaşındaki yıldız oyuncuyla Trabzonspor'un dışında Serie A ekiplerinden Genoa'nın da ilgilendiği öğrenildi. Genç yetenek birkaç gün içinde kesin kararını verecek.



    2025 YILINA KADAR SÖZLEŞMESİ VAR
    Frabotta'nın İtalya'dan çıkmak istemediği ancak Trabzonspor'un iyi bir teklifle genç oyuncuyu ikna etmeye çalıştığı bildirildi. Güncel piyasa değeri 2.5 milyon Euro olan Frabotta'nın Juventus ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



        SOL STOPERDE DE GÖREV YAPABİLİYOR
        Genç yıldız 2019 yılında Bologna'dan 2.6 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu… Sol kanadı kullanan Frabotta, sol stoperde de görev yapabiliyor.



        AVCI KADRODA GÖRMEİ İSTİYOR
        Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın da İtalyan yıldızı kadroda görmeyi çok istediği biliniyor.

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