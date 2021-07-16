Gedson Fernandes transferi Galatasaray'ın Benfica'yla eşleşme ihtimali nedeniyle beklemede
Galatasaray yeniden kadrosuna katmak istediği Gedson Fernandes için oyuncunun kulübü Benfica ile sıkı bir şekilde pazarlıklarını sürdürürken, bu transferle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray'ın PSV'yi elemesi halinde Benfica'nın sarı-kırmızılıların muhtemel rakibi olması nedeniyle transfer beklemede.
Galatasaray yeniden kadrosuna katmak istediği Gedson Fernandes için oyuncunun kulübü Benfica ile sıkı bir şekilde pazarlıklarını sürdürürken, bu transferle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Gedson Fernandes'in bonservisini elinde bulunduran Benfica'nın Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV'yi elemesi durumunda Sarı-Kırmızılılar'ın 3. ön elemedeki muhmetel rakiplerinden biri olacağı için Portekizli orta sahanın transferinde beklemede olduğu öne sürüldü.
Galatasaray'ın 2. ön elemede Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesi durumunda Benfica'nın Gedson'un Cimbom'a transfer sürecini uzatmayacağı ancak Sarı-Kırmızılılar'ın turu geçmesi halinde ise 22 yaşındaki futbolcunun Benfica'ya rakip olma ihtimali sebebiyle transferin zaman alabileceği belirtiliyor.
Galatasaray yönetiminin ise bu iddialara karşılık bir an önce Gedson'u kadrosuna katmak için Benfica ile temaslarına hız verdiği biliniyor.