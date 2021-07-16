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Gedson Fernandes transferi Galatasaray'ın Benfica'yla eşleşme ihtimali nedeniyle beklemede

Galatasaray yeniden kadrosuna katmak istediği Gedson Fernandes için oyuncunun kulübü Benfica ile sıkı bir şekilde pazarlıklarını sürdürürken, bu transferle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray'ın PSV'yi elemesi halinde Benfica'nın sarı-kırmızılıların muhtemel rakibi olması nedeniyle transfer beklemede.

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
16.07.2021 15:15 - Son Güncelleme: 16.07.2021 15:15
Gedson Fernandes transferi Galatasaray'ın Benfica'yla eşleşme ihtimali nedeniyle beklemede

Galatasaray yeniden kadrosuna katmak istediği Gedson Fernandes için oyuncunun kulübü Benfica ile sıkı bir şekilde pazarlıklarını sürdürürken, bu transferle ilgili sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Gedson Fernandes transferi Galatasaray'ın Benfica'yla eşleşme ihtimali nedeniyle beklemede

Gedson Fernandes'in bonservisini elinde bulunduran Benfica'nın Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda PSV'yi elemesi durumunda Sarı-Kırmızılılar'ın 3. ön elemedeki muhmetel rakiplerinden biri olacağı için Portekizli orta sahanın transferinde beklemede olduğu öne sürüldü.

Gedson Fernandes transferi Galatasaray'ın Benfica'yla eşleşme ihtimali nedeniyle beklemede

Galatasaray'ın 2. ön elemede Şampiyonlar Ligi'ne veda etmesi durumunda Benfica'nın Gedson'un Cimbom'a transfer sürecini uzatmayacağı ancak Sarı-Kırmızılılar'ın turu geçmesi halinde ise 22 yaşındaki futbolcunun Benfica'ya rakip olma ihtimali sebebiyle transferin zaman alabileceği belirtiliyor.

Gedson Fernandes transferi Galatasaray'ın Benfica'yla eşleşme ihtimali nedeniyle beklemede

Galatasaray yönetiminin ise bu iddialara karşılık bir an önce Gedson'u kadrosuna katmak için Benfica ile temaslarına hız verdiği biliniyor.

Gedson Fernandes transferi Galatasaray'ın Benfica'yla eşleşme ihtimali nedeniyle beklemede

Son olarak Portekiz ekibine 1 yıllık kiralama bedeli olarak 2 milyon Euro, satın alma opsiyonu olarak da 8 milyon Euro öneren Cimbom, Portekiz'den gelecek cevabı bekliyor.