Fener’e yeni Tangocu! Perotti gidiyor Pavon geliyor

Yeni sezon hazırlıklarına yoğun bir tempoda devam eden Fenerbahçe bir yandan da takımın eksik bölgelerine takviye yapmanın peşinde. Kanatlara oyuncu arayan Sarı- Lacivertliler'in, Boca Juniors ile 1 yıl daha sözleşemi daha olan Cristian Pavon'u gündemine aldığı öğrenildi.
1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR...
Pavon'un menajeriyle iletişime geçen Sarı-Lacivertli kurmaylar Boca kulübü ile de temas halinde. Sözleşmesinin bitmesine sadece 1 yıl olması fiyat avantajını da beraberinde getiriyor.
LYON DA PAVON'UN PEŞİNDE
Ancak Arjantinli kanat oyuncusunu Fransız kulübü Lyon'un da istediği gelen haberler arasında. Boca Juniors'ın da Pavon'un takımdan ayrılamasına sıcak baktığı belirtiliyor.
12 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
Hem sağ hem de sol kanatta forma giyebilen Pavon daha önce Avrupa'da hiç oynamadı. 12 kez Arjantin Milli Takım formasını giyen Pavon'un güncel piyasa değeri 12 milyon Euro civarında.
25 yaşında ve 1.74 boyunda olan Pavon, 12 kez Arjantin Milli Takım forması giydi.
1 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR...
Pavon'un menajeriyle iletişime geçen Sarı-Lacivertli kurmaylar Boca kulübü ile de temas halinde. Sözleşmesinin bitmesine sadece 1 yıl olması fiyat avantajını da beraberinde getiriyor.
LYON DA PAVON'UN PEŞİNDE
Ancak Arjantinli kanat oyuncusunu Fransız kulübü Lyon'un da istediği gelen haberler arasında. Boca Juniors'ın da Pavon'un takımdan ayrılamasına sıcak baktığı belirtiliyor.
12 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
Hem sağ hem de sol kanatta forma giyebilen Pavon daha önce Avrupa'da hiç oynamadı. 12 kez Arjantin Milli Takım formasını giyen Pavon'un güncel piyasa değeri 12 milyon Euro civarında.
25 yaşında ve 1.74 boyunda olan Pavon, 12 kez Arjantin Milli Takım forması giydi.