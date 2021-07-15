Vitor Pereira'nın aklındaki süper ikili: Gustavo - Paulinho

Fenerbahçe transfer için dört koldan saldırıyor. Sarı-Lacivertliler, taraftarlarını heyecanlandıracak hamleler yapmak için yoğun mesai harcıyor. Sarı-Lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın da transfer etmek istediği Brezilyalı yıldızı imza aşamasına getirdi. Brezilya medyası da Kanarya'nın transferi her an açıklayabileceğini belirtti.
Yeni sezonda şampiyonluk isteyen Fenerbahçe, bonservisi elinde olan Paulinho ile anlaşma aşamasına geldi. Bu transferde Brezilya Milli Takımı'nda eski takım arkadaşı Gustavo'nun aracılık yaptığı öğrenildi.
Teknik Direktör Vitor Pereira yeni Josef-Mehmet Topal ikilisini de böylece oluşturmuş olacak. Fenerbahçe'deki ilk döneminde Josef ve Mehmet Topal ikilisinden vazgeçmeyen Portekizli hoca yeni sezonda da orta sahayı güçlü iki isimden oluşturmak istiyor.