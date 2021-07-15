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    • 15.07.2021 16:21
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    Vitor Pereira'nın aklındaki süper ikili: Gustavo - Paulinho

    Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası'nda yaptığı çalışmalar ile devam ediyor. Portekizli teknik adam Vitor Pereira yönetiminde çalışan sarı-lacivertli ekipte bir yandan da transfer çalışmaları sürüyor. Pereira'nın yönetimden Paulinho'nun transferini istediği ve orta sahayı Gustavo-Paulinho ikilisiyle kurmayı planladığı öğrenildi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Vitor Pereira'nın aklındaki süper ikili

    Fenerbahçe transfer için dört koldan saldırıyor. Sarı-Lacivertliler, taraftarlarını heyecanlandıracak hamleler yapmak için yoğun mesai harcıyor. Sarı-Lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın da transfer etmek istediği Brezilyalı yıldızı imza aşamasına getirdi. Brezilya medyası da Kanarya'nın transferi her an açıklayabileceğini belirtti.



    Yeni sezonda şampiyonluk isteyen Fenerbahçe, bonservisi elinde olan Paulinho ile anlaşma aşamasına geldi. Bu transferde Brezilya Milli Takımı'nda eski takım arkadaşı Gustavo'nun aracılık yaptığı öğrenildi.



    Teknik Direktör Vitor Pereira yeni Josef-Mehmet Topal ikilisini de böylece oluşturmuş olacak. Fenerbahçe'deki ilk döneminde Josef ve Mehmet Topal ikilisinden vazgeçmeyen Portekizli hoca yeni sezonda da orta sahayı güçlü iki isimden oluşturmak istiyor.



        6 numarada Gustavo'ya görev verecek olan Pereira, 8 numarada ise Paulinho ile orta sahayı hem diri hem de teknik oyunculardan oluşturacak. Fenerbahçe'nin büyük oranda anlaşma sağladığı Paulinho'nun önümüzdeki günlerde İstanbul'a gelmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.



        Son olarak Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou takımında forma giyen Paulinho, 56 kez Brezilya Milli Takım formasını giydi. 13 kez de fileleri havalandırmayı başardı. Kariyerinde 487 karşılaşmaya çıkan Paulinho, 130 gol atarken 55 de asist yaptı.

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