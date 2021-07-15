Vitor Pereira'nın aklındaki süper ikili: Gustavo - Paulinho

Fenerbahçe transfer için dört koldan saldırıyor. Sarı-Lacivertliler, taraftarlarını heyecanlandıracak hamleler yapmak için yoğun mesai harcıyor. Sarı-Lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın da transfer etmek istediği Brezilyalı yıldızı imza aşamasına getirdi. Brezilya medyası da Kanarya'nın transferi her an açıklayabileceğini belirtti.