Beşiktaş'ta kaleye tecrübeli eldiven! Yıldız isim için düğmeye basıldı

Beşiktaş bir yandan golcü transferi için yoğun mesai harcarken bir yandan da kaleci arayışlarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar, Fransız devi Paris Saint Germain'in İspanyol kalecisi için çalışmalara başladı. Kartal yıldız oyuncu Sergio Rico'yu kiralamayı planlıyor.
Beşiktaş, maliyet araştırması yaptıktan sonra resmi transfer teklifi yapacak. PSG'de Gianluigi Donnarumma transferi sonrası kaleci sayısı 9'a yükseldi. Fransız devi kadrodaki yığılma nedeniyle birkaç kaleciyle yollarını ayıracak.
Geçen yıl Sevilla'da oynayan Sergio Rico ile Beşiktaş'ın adı anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti. 27 yaşındaki başarılı kalecinin PSG ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.