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    • 16.07.2021 13:00
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    Beşiktaş'ta kaleye tecrübeli eldiven! Yıldız isim için düğmeye basıldı

    Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusunda kale için aranan tecrübeli isim İspanya'da bulundu.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Beşiktaş'ta kaleye tecrübeli eldiven!

    Beşiktaş bir yandan golcü transferi için yoğun mesai harcarken bir yandan da kaleci arayışlarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar, Fransız devi Paris Saint Germain'in İspanyol kalecisi için çalışmalara başladı. Kartal yıldız oyuncu Sergio Rico'yu kiralamayı planlıyor.



    Beşiktaş, maliyet araştırması yaptıktan sonra resmi transfer teklifi yapacak. PSG'de Gianluigi Donnarumma transferi sonrası kaleci sayısı 9'a yükseldi. Fransız devi kadrodaki yığılma nedeniyle birkaç kaleciyle yollarını ayıracak.



    Geçen yıl Sevilla'da oynayan Sergio Rico ile Beşiktaş'ın adı anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti. 27 yaşındaki başarılı kalecinin PSG ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.



        7 milyon Euro değeri olan Rico'nun transferine Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da olumlu bakıyor. Geçtiğimiz sezon Ersin Destanoğlu'na güvendiğini her fırsatta dile getiren Sergen Yalçın'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için tecrübeli bir kaleciyi kadrosunda istediği öğrenildi.



        Rico, Sevilla'dan paris Saint Germain'de 7 milyon Euro'ya transfer oldu. 2017 yılında güncel piyasa değeri 20 milyon Euro'ya ulaşan Sergio Rico, 1 kez de İspanyol Milli Takım formasını giydi.

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        Beşiktaş'ta kaleye tecrübeli eldiven!
        Haberler Spor Beşiktaş'ta kaleye tecrübeli eldiven! Yıldız isim için düğmeye basıldı