Beşiktaş'ta kaleye tecrübeli eldiven! Yıldız isim için düğmeye basıldı





7 milyon Euro değeri olan Rico'nun transferine Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da olumlu bakıyor. Geçtiğimiz sezon Ersin Destanoğlu'na güvendiğini her fırsatta dile getiren Sergen Yalçın'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için tecrübeli bir kaleciyi kadrosunda istediği öğrenildi.