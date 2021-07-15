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    • 16.07.2021 01:56
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    Tyson Fury ile Deontay Wilder arasındaki üçüncü maçın tarihi 9 Ekim

    Büyük Britanyalı Tyson Fury ile ABD'li Deontay Wilder, Dünya Boks Konseyi (WBC) ağır sıklet kemeri için üçüncü maçlarına 9 Ekim'de çıkacak. Haberin detayları...

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    Fury ile Wilder arasındaki üçüncü maçın tarihi...

    ABD'nin Las Vegas kentinde 24 Temmuz'da yapılması planlanmasına rağmen Tyson Fury'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle ertelenen üçüncü maçın tarihi belli oldu.

    Taraflardan yapılan açıklamaya göre, söz konusu karşılaşma, 9 Ekim'de ABD'nin Los Angeles kentinde düzenlenecek.

    İki boksör, ilk olarak 2 Aralık 2018'de karşılaşmış ve mücadele berabere sonuçlanmıştı. 23 Şubat 2020'de yapılan ikinci karşılaşmayı ise Fury, 7. rauntta teknik nakavtla kazanarak Dünya Boks Konseyi (WBC) kemerinin yeni sahibi olmuştu.

    Fury, bugüne kadar çıktığı maçlarda 30 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Tek yenilgisini 32 yaşındaki boksör karşında alan Wilder'ın, 44 karşılaşmada 42 galibiyet ve 1 de beraberliği bulunuyor.

    Bu maçı kazanması halinde Fury'nin, Dünya Boks Birliği (WBA), Dünya Boks Organizasyonu (WBO) ve Uluslararası Boks Federasyonu (IBF) ağır sıklet kemerlerini elinde bulunduran Büyük BritanyaAnthony Joshua ile karşılaşması bekleniyor.

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