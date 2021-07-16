Milwaukee Bucks eşitledi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

FENERBAHÇE ALEİX VİDAL İÇİN BEKLEYİŞTE

F.Bahçe bir yandan golcü arayışlarına devam ederken bir yandan da savunmanın sağına takviye yapmak istiyor. Gündemdeki isim ise şu an boşta olan Aleix Vidal... Portekiz medyasına göre yıldız oyuncuya Fenerbahçe'nin dışında Benfica ve Valeinca'nın da ilgisi var. 31 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 2 milyon Euro.