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    Milwaukee Bucks eşitledi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    NBA finalinde Phoenix Suns'ı 109-103 yenen Milwaukee Bucks, seride 2-2 eşitliği sağladı. hris Middleton 40 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, Giannes Antetokounmpo ise 26 sayı, 14 ribaunt, 8 asistle oyunu domine ettiler.

    Milwaukee Bucks eşitledi

    NBA finalinde Phoenix Suns'ı 109-103 yenen Milwaukee Bucks, seride 2-2 eşitliği sağladı. hris Middleton 40 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, Giannes Antetokounmpo ise 26 sayı, 14 ribaunt, 8 asistle oyunu domine ettiler.

    UYGUN'DAN ÖRNEK DAVRANIŞ
    Çaykur     Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Futbolda trend antrenman" kitabının satışından elde edilen geliri şehit ve gazi çocuklarına bağışladı.

    İSMAİL KÖYBAŞI BİTTİ BİTİYOR
    Abdullah Avcı'nın İsmail Köybaşı ile bir görüşme yaptığı ve "Seni takıkımda görmek istiyorum" dediği öğrenildi. Köybaşı yedek sol bek olarak düşünülüyor.

        GERVİNHO IŞIK VERİYOR
        Kendisinden çok şey beklenen Gervinho, performansıyla umut verdi. Ümraniye ile oynanan hazırlık maçında sanki 40 yıllık Trabzonsporlu gibi rahat olan olan Gervinho liderlik vasıflarıyla da takım arkadaşlyarına örnek oldu.

        STANCIU İÇİN DİRENİYORLAR
        Galatasaray Slavia Prag'da forma giyen Stanciu için teklifini 5.5-6 milyon Euro seviyesine kadar yükseltmiş olmasına rağmen kulübü Slavia Prag hala tok satıcı rolünden vazgeçmiş değil. Çek kulübü ise Galatasaray'ın son teklife hala yanıt vermiş değiller.

        TERİM: ÇALHANOĞLU ÖRNEK OLUYOR
        Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, La Gazzetta dello Sport'a özel bir röportaj verirken Hakan Çalhanoğlu hakkında konuştu. Terim, "Hakan Çalhanoğlu adına mutluyum. Çalhanoğlu'nu severim ve güvenirim. Türk çocuklarına örnek bir futbolcu. Çalhanoğlu'nun İnter'e transferindeki güzel nokta, kaderini kendinin seçmiş olması" dedi.

            GEDSON İÇİN KRİTİK SAATLER!
            Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in ısrarla kadrosunda görmek istediği Gedson Fernandes için kritik saatler yaşanıyor. Sarı- Kırmızılı kurmayların teklif yaparak beklemeye geçtiği Gedson için Fransa Ligi şampiyonu Lille de devreye girdi. Bundan haberdar olan Galatasaray yönetimi Benfica kulübü ile bir kez daha temas sağladı. Gedson'un menajeri ile de iletişime geçilerek oyuncunun Galatasaray'dan yana tavır alması sağlanmaya çalışılıyor.

            İLK GÜNDE 15 BİN FORMA SATILDI
            Galatasaray'ın satışa çıkan yeni sezon formaları ilk gün 15 binden fazla adet satıldı. Satışlar yönetimin yüzünü güldürdü. Forma numaralarını değiştiren Kerem Aktürkoğlu yeni sezonda 7'yi, Mostafa Mohamed ise 11'i gyiecek.

            BERKAN İÇİN 2.4 MİLYON
            Gedson Fernandes dışında orta sahasına bir takviye daha düşünen Galatasaray, Alanyaspor'un dinamosu Berkan Kutlu için girişimlerini sürdürüyor. Sarı-kırmızılı kulüp, Berkan'ın bonservisi için son teklifini 2.4 milyon Euro şeklinde revize etti. Pazarlıklara 4 milyon Euro ile başlayan Alanyaspor cephesi 3.5 milyon Euro'ya indi. Pazarlıklar sürüyor.

                TAYLAN ANTALYALI PSV'YE KARŞI ZOR
                EURO 2020 sonrasında kasık fıtığı ameliyatı olan Taylan Antalyalı takımdan ayrı düz koşulara başladı. Ancak Taylan'ın PSV maçına yetişmesi zor gözüküyor.

                RİZE VE GİRESUN PEŞİNDE
                Geçen sezon Hajduk Split'te forma giyen 27 yaşındaki Beşiktaşlı futbolcu Umut Nayir, bu sezonda oynayabileceği bir takımda kiralık olarak değerlendirilmek isteniyor. Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor ile Gökhan Gönül'le temasta olan Çaykur Rizespor, Siyah- Beyazlı takımın forvet oyuncusunu kiralık olarak kadrolarına katmak istiyor.

                FERNANDO KARTAL'DAN İŞARET BEKLİYOR!
                Orta sahaya Josef'in yanına takviye için düşünülen ve her konuda anlaşma sağlanan Lucas Fernando, Beşiktaş'ın "Gel" çağrısını bekliyor. Siyah-Beyazlılar ise öncelikle yabancı oyunculardan birilerinin gitmesini daha sonra transferi gerçekleştirmek istiyor.

                    EFSANE KAPTANA ÖZEL GÖREV
                    Beşiktaş efsane kaptanını önemli bir göreve getirdi. Kartal'da scouting departmanının başına Ulvi Güveneroğlu getirildi. Resmi açıklama kısa süre içinde yapılacak.

                    KENAN KARAMAN RESMEN BEŞİKTAŞ'TA
                    Beşiktaş 3. transferini açıkladı, milli futbolcu Kenan Karaman ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüp 28 yaşındaki futbolcunun transferi için sosyal medyadan "Memleketten haber var" etiketiyle bir video yayımladı. Daha önce Beşiktaş forması giyen gurbetçi oyuncuların yer aldığı videoda Kenan, "Merhaba Beşiktaş, şimdi tarihe geçme sırası bende." dedi. Beşiktaş formasını sırtına geçiren Kenan Karaman, dün takımla ilk idmanına çıktı. Teknik direktör Sergen Yalçın, Kenan ile yakından ilgilendi.

                    FENERBAHÇE MAÇINI DÖRT GÖZLE BEKLİYORUM
                    Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor'un Norveçli sağ beki Jonas Svensson önemli açıklamalara imza attı. 28 yaşındaki Norveçli oyuncu, "Belhanda ve Balotelli gibi iyi takım arkadaşlarım var. İlk maçı dört gözle bekliyorum. Fenerbahçe ile oynayacağımız için çok heyecanlıyım" şeklinde konuştu.

                        PHOENİX SUNS'I DEVİREN BUCKS SERİYİ EŞİTLEDİ
                        NBA finalinde Phoenix Suns'ı 109-103 yenen Milwaukee Bucks, seride 2-2 eşitliği sağladı. Antetokounmpo 26 sayı, 14 ribaunt, 8 asist, Khris Middleton 40 sayı, 6 ribaunt, 4 asistle yıldızlaştı.

                        SİVAS'IN AVRUPA'DAKİ RAKİBİ PETROCUB OLDU
                        UEFA'nın bu sezon ilk kez düzenlediği Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek Demir Grup Sivasspor, 2. eleme turunda Moldova'nın Petrocub takımıyla maça çıkacak. Petrocub, 1 .ön eleme turunda Kuzey Makedonya'nın Sileks takımını elemeyi başardı.

                        FENERBAHÇE ALEİX VİDAL İÇİN BEKLEYİŞTE
                        F.Bahçe bir yandan golcü arayışlarına devam ederken bir yandan da savunmanın sağına takviye yapmak istiyor. Gündemdeki isim ise şu an boşta olan Aleix Vidal... Portekiz medyasına göre yıldız oyuncuya Fenerbahçe'nin dışında Benfica ve Valeinca'nın da ilgisi var. 31 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeri 2 milyon Euro.

                            BURAK ELMAS'TAN ERDOĞAN'A ZİYARET
                            Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir süre önce Galatasaray Kulübü Başkanı seçilen Burak Elmas'ı makamında kabul etti. Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı olarak gerçekleşti. Görüşmede Galatasaray Başkanı Burak Elmas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a isminin yazılı olduğu bir Galatasaray forması hediye etti.

                            CİSSE ADA'YA DÖNÜYOR
                            Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ve 1 Temmuz itibarıyla sözleşmesi sona eren Senegalli yıldız futbolcu Papiss Cisse'nin önümüzdeki sezon Premier Lig'de top koşturmak istediği öğrenildi. Ailesiyle birlikte İngiltere'de güzel günler geçiridiğini belirten 36 yaşındaki forvet oyuncusu, yeniden Premier Lig'de forma giymenin kendisi için iyi bir deneyim olacağını dile getirdi. 2012-2016 yılları arasında Premier Lig'de Newcastle United forması giyen Papiss Cisse, ardından Çin'e transfer olmuş ve daha sonra Türkiye'ye gelmişti. Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de forma giyen ancak beklenen performansı sergileyemeyen Cisse'nin önümüzdeki günlerde bazı İngiliz kulüpleriyle masaya oturacağı ve kariyeri hakkında karar vereceği öğrenildi.
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                            Haberler Spor Milwaukee Bucks eşitledi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)