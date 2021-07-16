Milwaukee Bucks eşitledi (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

NBA finalinde Phoenix Suns'ı 109-103 yenen Milwaukee Bucks, seride 2-2 eşitliği sağladı. hris Middleton 40 sayı, 6 ribaunt, 4 asist, Giannes Antetokounmpo ise 26 sayı, 14 ribaunt, 8 asistle oyunu domine ettiler.
UYGUN'DAN ÖRNEK DAVRANIŞ
Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Bülent Uygun, "Futbolda trend antrenman" kitabının satışından elde edilen geliri şehit ve gazi çocuklarına bağışladı.
İSMAİL KÖYBAŞI BİTTİ BİTİYOR
Abdullah Avcı'nın İsmail Köybaşı ile bir görüşme yaptığı ve "Seni takıkımda görmek istiyorum" dediği öğrenildi. Köybaşı yedek sol bek olarak düşünülüyor.