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    Kartal’dan Karaman hatası (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Beşiktaş, transferi resmi olarak açıklanmayan Kenan Karaman'ın forma tanıtıldığını duyurdu. İşte Takvim Gazetesi'nin sizler için hazırladığı Yurttan ve dünyadan spor gündemi.

    Kartal’dan Karaman hatası

    Beşiktaş, transferi resmi olarak açıklanmayan Kenan Karaman'ın forma tanıtıldığını duyurdu.

    MERT ÇETİN'İ BEKLİYOR
    Beşiktaş, İtalyan ekibi Verona'nın Mert Çetin ile ilgili vereceği kararı bekliyor. Kartal'ın dışında Trabzon da onu istiyor.

    1. LİG FİKSTÜRÜ ÇEKİLDİ
    TFF 1. Lig fikstürü dün çekidi. İlk hafta: Menemen-Erzurum, Denizli-Bandırma, Balıkesir- Bolu, Tuzla-A. Gücü, Kocaeli-Ümraniye, K.Gücü-Altınordu, İstanbul-Manisa FK, G.Birliği-Eyüp, Bursa- Adana. Samsun (BAY).

        BEN NORMAL BİR İNSANIM
        Adana Demirspor'un yeni transferi Balotelli, "Ben kendimi normal bir insan olarak görüyorum. Deli ibaresi bana medya tarafından yapıştırıldı" dedi.

        ASLAN GHEZZAL'DEN VAZGEÇMİYOR!
        G.Saray geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren Ghezzal için temaslarını sıklaştırdı. Cimbom'un Cezayirli yıldıza 2.5 milyon Euro önerdiği, oyuncunun kulübü Leicester City ile de pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.

        FORMALAR İÇİN ÖZEL VİDEO
        G.Saray, sosyal medyadan paylaştığı videoyla yeni sezon iç saha ve deplasman formalarını tanıttı. Tanıtımda Arda, Oğulcan ve Mohamed yer aldı.

            HOCA OLARAK DÖNECEĞİM
            Fenerbahçe ile yollarını ayıran Volkan Demirel için dün başkan Ali Koç'un da katılımıyla bir veda töreni düzenlendi. Bu törende konuşan Volkan, "Benim için bir ayrılık değil, bir ara vermek, umarım tekrar bir araya geleceğiz. A lisans sahibiyim, Pro lisans kaldı sadece. F.Bahçe'ye hoca olarak döneceğim. Benim hayatıma dokunan herkese çok teşekkür ediyorum. " ifadelerini kullandı.
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            15 Temmuz'un 5. yılında saygıyla anıyoruz!
            Haberler Spor Kartal’dan Karaman hatası (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)