Kartal’dan Karaman hatası (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

HOCA OLARAK DÖNECEĞİM

Fenerbahçe ile yollarını ayıran Volkan Demirel için dün başkan Ali Koç'un da katılımıyla bir veda töreni düzenlendi. Bu törende konuşan Volkan, "Benim için bir ayrılık değil, bir ara vermek, umarım tekrar bir araya geleceğiz. A lisans sahibiyim, Pro lisans kaldı sadece. F.Bahçe'ye hoca olarak döneceğim. Benim hayatıma dokunan herkese çok teşekkür ediyorum. " ifadelerini kullandı.