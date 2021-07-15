Kartal’dan Karaman hatası (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Beşiktaş, transferi resmi olarak açıklanmayan Kenan Karaman'ın forma tanıtıldığını duyurdu.
MERT ÇETİN'İ BEKLİYOR
Beşiktaş, İtalyan ekibi Verona'nın Mert Çetin ile ilgili vereceği kararı bekliyor. Kartal'ın dışında Trabzon da onu istiyor.
Beşiktaş, transferi resmi olarak açıklanmayan Kenan Karaman'ın forma tanıtıldığını duyurdu.
MERT ÇETİN'İ BEKLİYOR
Beşiktaş, İtalyan ekibi Verona'nın Mert Çetin ile ilgili vereceği kararı bekliyor. Kartal'ın dışında Trabzon da onu istiyor.
BEN NORMAL BİR İNSANIM
Adana Demirspor'un yeni transferi Balotelli, "Ben kendimi normal bir insan olarak görüyorum. Deli ibaresi bana medya tarafından yapıştırıldı" dedi.
ASLAN GHEZZAL'DEN VAZGEÇMİYOR!
G.Saray geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık geçiren Ghezzal için temaslarını sıklaştırdı. Cimbom'un Cezayirli yıldıza 2.5 milyon Euro önerdiği, oyuncunun kulübü Leicester City ile de pazarlıkların sürdüğü öğrenildi.
HOCA OLARAK DÖNECEĞİM
Fenerbahçe ile yollarını ayıran Volkan Demirel için dün başkan Ali Koç'un da katılımıyla bir veda töreni düzenlendi. Bu törende konuşan Volkan, "Benim için bir ayrılık değil, bir ara vermek, umarım tekrar bir araya geleceğiz. A lisans sahibiyim, Pro lisans kaldı sadece. F.Bahçe'ye hoca olarak döneceğim. Benim hayatıma dokunan herkese çok teşekkür ediyorum. " ifadelerini kullandı.