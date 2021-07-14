"PROBLEMLERİMİZ ORTAK"

Dört başkan da kulüplerin problemlerinin ortak ve ciddi olduğunu ifade etti.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi "Biz ne kadar barışık olursak camialarımız da birbiriyle o kadar barışık olacaktır. Biz sahadaki rekabetin dışında dostuz" ifadelerini kullandı.