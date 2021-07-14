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    • Spor
    • 14.07.2021 23:22
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    • 14.07.2021 23:49
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    Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un başkanları buluştu!

    Son dakika spor haberleri... Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Burak Elman ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu canlı yayında bir araya geldi. Başkan spor gündemine ilişkin çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

    4 büyüklerin başkanları buluştu!

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Burak Elman ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu canlı yayında bir araya geldi.

    Başkan spor gündemine ilişkin çarpıcı değerlendirmeler yaptı.

    "PROBLEMLERİMİZ ORTAK"
    Dört başkan da kulüplerin problemlerinin ortak ve ciddi olduğunu ifade etti.

    Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi "Biz ne kadar barışık olursak camialarımız da birbiriyle o kadar barışık olacaktır. Biz sahadaki rekabetin dışında dostuz" ifadelerini kullandı.

    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise "Sorunlarımız aynı, çıkarlarımız aynı. Saha dışında beraber hareket etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

        Galatasaray Başkanı Burak Elmas da "Ciddi problemlerimiz var. Bunların kavga ederek çözülemeyeceği çok açık" şeklinde konuştu.

        Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu "Eğer sorunlar varsa, hepimizin sorunlarıdır. Bu sorunlar yılların problemi... Eğer buradaki en büyük paydaşlar 4 büyük kulüpse, en büyük sorumlu biziz" ifadelerini kullandı.

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