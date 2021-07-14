4 büyüklerin başkanlarından 15 Temmuz mesajı

Ali Koç: Bugün 15 Temmuz, hain darbe girişiminin 5. yılı. Acı ve hüzünlü bir olay, aynı zamanda ülkemiz için gurur duyulacak bir olay. Ülkemizi bölmeye çalışan ve işgal etmeye çalışan bu hain terör örgütü Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türk halkının ayaklanması ve karşı durması ile püskürtülmüştür, kahramanca direndi Türk halkı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Emellerine kavuşamadılar. Acı bir gün aynı zamanda gurur tablosu gibi bir gün. Hayatlarını kaybedenleri saygıyla anıyorum. Keşke böyle bir gün olmasaydı.