Galatasaray Fiorentinalı yıldızın peşinde: Amrabat pazarlığı

G.Saray transferde sıcak saatler yaşıyor... Sarı-Kırmızılılar, Fiorentina'nın Faslı ön liberosu Sofyan Amrabat ile ilgileniyor. İtalyan medyasından TuttoMercato, Galatasaray'ın Amrabat için Fiorentina ile görüşmelere başladığı ve Faslı oyuncu için ısrarcı olduğunu belirtti.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

24 yaşında olan ve orta sahada görev yapan Faslı yıldız futbolcu Sofyan Amrabat için Galatasaray'ın kiralama formülünü devreye sokacağı iddia ediliyor. Görüşmeler sürüyor.

PİYASA DEĞERİ 15 MİLYON EURO

İtalyan Ligi ekiplerinden Fiorentina ile 2024 yılının Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu Sofyan Amrabat'ın güncel piyasa değeri ise tam 15 milyon Euro.

FATİH HOCA DA ONU BEKLİYOR

Şampiyonlar Ligi ön elemeleri sebebiyle sezonu erken açan Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim'in de Amrabat transferi için gelişmeleri yakından takip ettiği bildirildi. Tecrübeli hoca onun takıma katılmasını bekliyor.