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    Fener'den Guedes atağı!

    Vitor Pereira'nın göreve başlamasının ardından kanada takviye çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, yıldız transferler için düğmeye bastı. Gelen son haberlere göre, Pereira'nın kadrosunda görmeyi istediği isim Brezilyalı Roger Guedes...

    Fener'den Guedes atağı!

    Vitor Pereira'nın göreve başlamasının ardından kanada takviye çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, yıldız transferler için düğmeye bastı. Gelen son haberlere göre, Pereira'nın kadrosunda görmeyi istediği isim BrezilyaRoger Guedes...

    Çin Ligi takımlarından Luneng'de forma giyen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Guedes'in sözleşmesi 2022 yılının Temmuz ayında sona eriyor. Ancak genç yetenek kulübünden ayrılmak için Çin yetkililerle temasa geçti. Brezilya kaynaklı haberlerde Roger Guedes'in ülkesinden ve Avrupa'dan transfer teklifleri aldığı iddia edildi.

    FORVET ARKASI DA OYNUYOR
    Genç yıldız, sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor. Luneng onun için 4.5 milyon Euro bonservis ücreti ödemişti.

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    Haberler Spor Fener'den Guedes atağı!