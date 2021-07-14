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    • 14.07.2021 12:02
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    Fenerbahçe'de Pereira onu çok istiyor: Bana Guedes’i getirin!

    Vitor Pereira'nın göreve başlamasının ardından forvete takviye çalışmalarını hızlandıran Fenerbahçe, yıldız transferler için düğmeye bastı. Gelen son haberlere göre, Pereira’nın kadrosunda görmeyi çok istediği Brezilyalı Roger Guedes. Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olan genç yıldız, sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Pereira onu çok istiyor: Bana Guedes’i getirin!

    Fenerbahçe yeni haftada transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-Lacivertliler yıldız transferler için düğmeye bastı.


    PEREIRA ONU İSTİYOR
    Sarı-Lacivertliler'de gündeme gelen son isim Teknik Direktör Vitor Pereira'nın kadrosunda görmeyi çok istediği Brezilyalı Roger Guedes…
    Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adamın raporu doğrultusunda harekete geçtiği ve yıldız oyuncu için teklifte bulunacağı öğrenildi.


    SÖZLEŞMESİ 2022 YILINDA SONA ERİYOR
    Çin Ligi takımlarından Luneng'de forma giyen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Guedes'in sözleşmesi 2022 yılının Temmuz ayında sona eriyor.
    Ancak genç yetenek kulübünden ayrılmak için Çin yetkililerle temasa geçti. Brezilya kaynaklı haberlerde Roger Guedes'in ülkesinden ve Avrupa'dan transfer teklifleri aldığı iddia edildi.



        GREMIO VE SAO PAOLO DA PEŞİNDE
        Guedes'i Brezilya Ligi'nin köklü kulüplerinden Gremio ve Sao Paolo kadrosuna katmak istiyor.



        FORVET ARKASINDA DA GÖREV YAPABİLİYOR
        Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olan genç yıldız, sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor. Guedes, 2018 yılında Palmeiras'tan Luneng'e 4.4 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olmuştu. Kanada takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de gündeme Arjantinli yıldız Pavon da gelmişti.

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