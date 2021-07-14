Fenerbahçe'de Pereira onu çok istiyor: Bana Guedes’i getirin!

Fenerbahçe yeni haftada transfer çalışmalarına hız verdi. Sarı-Lacivertliler yıldız transferler için düğmeye bastı.
PEREIRA ONU İSTİYOR
Sarı-Lacivertliler'de gündeme gelen son isim Teknik Direktör Vitor Pereira'nın kadrosunda görmeyi çok istediği Brezilyalı Roger Guedes…
Fenerbahçe'nin Portekizli teknik adamın raporu doğrultusunda harekete geçtiği ve yıldız oyuncu için teklifte bulunacağı öğrenildi.
SÖZLEŞMESİ 2022 YILINDA SONA ERİYOR
Çin Ligi takımlarından Luneng'de forma giyen 24 yaşındaki sol kanat oyuncusu Guedes'in sözleşmesi 2022 yılının Temmuz ayında sona eriyor.
Ancak genç yetenek kulübünden ayrılmak için Çin yetkililerle temasa geçti. Brezilya kaynaklı haberlerde Roger Guedes'in ülkesinden ve Avrupa'dan transfer teklifleri aldığı iddia edildi.