Fenerbahçe'de Pereira onu çok istiyor: Bana Guedes’i getirin!





FORVET ARKASINDA DA GÖREV YAPABİLİYOR

Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olan genç yıldız, sağ kanat ve forvet arkasında da görev yapabiliyor. Guedes, 2018 yılında Palmeiras'tan Luneng'e 4.4 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olmuştu. Kanada takviye yapmak isteyen Fenerbahçe'de gündeme Arjantinli yıldız Pavon da gelmişti.

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