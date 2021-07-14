U-19’da şampiyon Trabzonspor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

BURAK KAPACAK İÇİN BİR GÖRÜŞME DAHA

Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Bursaspor'un genç yıldızı Burak Kapacak için yönetim bu hafta için Yeşil-Beyazlı kulüple bir görüşme daha yapacak. Burak Kapacak'ı Beşiktaş dışında Fenerbahçe'nin de istediği, Bursaspor yönetiminin 2 milyon Euro talep ettiği ifade ediliyor.