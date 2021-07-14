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    U-19’da şampiyon Trabzonspor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Süper Lig U-19'da şampiyon Trabzonspor oldu... Normal sezonu ilk sırada bitiren Galatasaray'ı finalde 1-0 mağlup eden Bordo- Mavililer, ligi şampiyon olarak tamamladı. Antalya'da oynanan final maçında Trabzonspor'a şampiyonluğu getiren tek golü 17. dakikada Emir Yazıcı kaydetti. Normal sezonu 2, ligi ise şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da teknik direktör Hasan Üçüncü sezonun en iyi hocası seçildi.

    U-19’da şampiyon Trabzonspor

    Süper Lig U-19'da şampiyon Trabzonspor oldu... Normal sezonu ilk sırada bitiren Galatasaray'ı finalde 1-0 mağlup eden Bordo- Mavililer, ligi şampiyon olarak tamamladı. Antalya'da oynanan final maçında Trabzonspor'a şampiyonluğu getiren tek golü 17. dakikada Emir Yazıcı kaydetti. Normal sezonu 2, ligi ise şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da teknik direktör Hasan Üçüncü sezonun en iyi hocası seçildi. Ligin en iyi oyuncu ödülünü ise Galatasaraylı Bartuğ Elmaz aldı. Sarı-Kırmızılı takımın forveti Eren Aydın da 23 golle sezonu gol kralı olarak tamamladı.

    GEDSON'DA OPSİYON FARKI!
    Gedson Fernandes'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak isteyen Galatasaray önemli bir sorun ile karşı karşıya. Kiralama bedelinde anlaşma sağlandığı ancak satın alma opsiyon fiyatında ciddi fark olduğu ifade ediliyor. Ancak bu transferde ilk olarak Benfica'nın hocası Jorge Jesus'un kararı bekleniyor. Jesus birkaç gün içinde takımda gidecek kalacak oyuncuların listesini yönetime verecek.

    GALATASARAY'DA HAZIRLIKLAR YENİDEN START ALIYOR
    Olymipakos maçını oynamadan yurda dönen Galatasaray, yeni sezon ve PSV maçının hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek. Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bugün çift antrenman yapılacak.

        BİR TEPKİ DE ARDA TURAN'DAN
        Galatasaray         kaptanı Arda Turan, Atina havaalında karşı karşıya kalınan muamele ile ilgili alarak," İnsan haklarına aykırı davranışlarla karşılaştık. Bizim yanımızda olan devletin her kurumuna teşşük ediyoruz" dedi.

        BURAK KAPACAK İÇİN BİR GÖRÜŞME DAHA
        Beşiktaş'ın kadrosuna katmak istediği Bursaspor'un genç yıldızı Burak Kapacak için yönetim bu hafta için Yeşil-Beyazlı kulüple bir görüşme daha yapacak. Burak Kapacak'ı Beşiktaş dışında Fenerbahçe'nin de istediği, Bursaspor yönetiminin 2 milyon Euro talep ettiği ifade ediliyor.

        ŞOK! İSPANYA KAMPI İPTAL
        Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş'ın İspanya'da gerçekleştirmeyi planladığı kamp iptal edildi. 24 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasıında yapılması planlanan kampın Avrupa'daki Covid-19 vakalardındaki artış nedeniyle iptal edildiği ve 2. etap çalışmaları ile ilgili bilgilendirmenin daha sonra yapılacağı ifade edildi. Bu arada Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına Sergen Yalçın yönetiminde dün yaptığı antrenman ile devam etti.

            YENİ FORMALAR GÖRÜCÜYE ÇIKIYOR
            Sezonu çifte kupayla tamamlayan Beşiktaş'ta 2021-2022 sezonu formaları bugün yapılacak lansmanla görücüye çıkıyor. Siyah, beyaz ve gri ağırlıklı 3 formayla sahaya çıkacak olan Beşiktaş'ta beyaz forma iç saha, siyah forma ise deplasman forması olacak. Adidas imzalı formalarda beyaz formanın omuzlarında siyah, siyah formanın omuzlarında beyaz, gri formanın omuz kısımlarında ise kırmızı şeritler dikkat çekiyor.

            DJANINY SEMEDO DİNLENDİRİLİYOR
            Trabzonspor'un önceki gün yapılan antrenmanında sakatlanan Djaniny Semedo, dün yapılan antrenmana katılmadı. Yapılan çift kale maç esnasında Hüseyin Türkmen ile çarpışan ve yerde kalan Djaniny'ye yapılan tedavi sonucunda sağ ayak alt baldırı sargıya alınmıştı. Bu sebeple Djaniny riske edilmiyor. Bu arada önceki günkü idmanda hafif sakatlık yaşayan Bruno Peres ve Hüseyin Türkmen ise antrenmana katıldı.

            NEŞE KAYNAĞI GERVINHO
            Trabzonspor'un yeni transferlerinden Gervinho, antrenmanların en neşeli isimleri arasında Gervinho yer alıyor. Son yapılan antrenman öncesi de kalp işareti ile sahaya giren Gervinho, her fırsatta arkadaşlarının moralini yükseltmeye çalışıyor.

                GÖKHAN İLE YOLLAR AYRILDI
                Fenerbahçe,                 sözleşmesi sona eren Gökhan Gönül ile yolların ayrıldığını açıkladı. Başkan Ali Koç, tecrübeli futbolcu için yayımladığı mesajda, "Bundan sonraki kariyerinde tabii ki başarılar diliyorum. Er ya da geç bir yerde tekrar Fenerbahçe'yle yolunun kesişmesini yürekten diliyorum." dedi. Fenerbahçe'den ayrılan Gökhan'ın adı Çaykur Rizespor ile anılıyor.

                MENSAH'A PAOK TALİP
                Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon Kayserispor'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Bernard Mensah'ın performansı yeterli bulunmamış ve oyuncunun satın alma opsiyonu kullanılmamıştı. Mensah için geçen sezon Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan teklif alan ancak oyuncuyu Siyah-Beyazlılar'a kiralayan Kayserispor'a bu kez Süper Lig'den ciddi bir teklif gelmedi. 27 yaşındaki oyuncu için Yunan ekibi PAOK devreye girdi.

                WEST BROMWICH DIAGNE İLE DEVAM ETMEK İSTİYOR
                G.Saray                'da yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Mbaye Diagne'nin yeni kulübünün kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor. Geçen sezonun ikinci yarısını İngiltere Premier Lig'den düşen Westbromwich Albion'da geçiren Diagne'nin İngiltere'de devam etme ihtimali doğdu. Ligden Düşen WBA, Diagne ile önümüzdeki sezonda da devam etmek istiyor.

                    İSMAİL ÇOKÇALIŞ PAYLAŞILAMIYOR
                    Galatasaray'ın bir süredir peşinde olduğu Bursasporlu İsmail Çokçalış için Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin de nabız yokladığı konuşuluyor. Sakatlığı bulunan ve tedavisini İstanbul'da sürdüren genç sağ bek, transferi ile ilgili Bursa'nın kararını bekliyor.
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                    Haberler Spor U-19’da şampiyon Trabzonspor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)