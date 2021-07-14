U-19’da şampiyon Trabzonspor (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Süper Lig U-19'da şampiyon Trabzonspor oldu... Normal sezonu ilk sırada bitiren Galatasaray'ı finalde 1-0 mağlup eden Bordo- Mavililer, ligi şampiyon olarak tamamladı. Antalya'da oynanan final maçında Trabzonspor'a şampiyonluğu getiren tek golü 17. dakikada Emir Yazıcı kaydetti. Normal sezonu 2, ligi ise şampiyon tamamlayan Trabzonspor'da teknik direktör Hasan Üçüncü sezonun en iyi hocası seçildi. Ligin en iyi oyuncu ödülünü ise Galatasaraylı Bartuğ Elmaz aldı. Sarı-Kırmızılı takımın forveti Eren Aydın da 23 golle sezonu gol kralı olarak tamamladı.
GEDSON'DA OPSİYON FARKI!
Gedson Fernandes'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak isteyen Galatasaray önemli bir sorun ile karşı karşıya. Kiralama bedelinde anlaşma sağlandığı ancak satın alma opsiyon fiyatında ciddi fark olduğu ifade ediliyor. Ancak bu transferde ilk olarak Benfica'nın hocası Jorge Jesus'un kararı bekleniyor. Jesus birkaç gün içinde takımda gidecek kalacak oyuncuların listesini yönetime verecek.
GALATASARAY'DA HAZIRLIKLAR YENİDEN START ALIYOR
Olymipakos maçını oynamadan yurda dönen Galatasaray, yeni sezon ve PSV maçının hazırlıklarına kaldığı yerden devam edecek. Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bugün çift antrenman yapılacak.