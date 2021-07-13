Fenerbahçe ile yollarını ayıran Gökhan Gönül'ün yeni durağı Çaykur Rizespor







Formamızı giydiği süre boyunca Çubuklu'nun hakkını sonuna kadar veren, Fenerbahçe ruhunu her zaman en üst seviyede taşıyan Gökhan Gönül'e tüm emek ve hizmetleri için teşekkür ediyor; bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar diliyoruz.



Yolun açık olsun Gökhan Gönül.'

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