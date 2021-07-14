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    Galatasaray 10 numaraya kavuşmak üzere: Stanciu için yeni teklif

    Younnes Belhanda’nın gönderilmesinin ardından 10 numara arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, Nicolae Stanciu’yu listenin ilk sırasına yazmıştı. Cim Bom, Rumen oyuncu için hızlandırdığı girişimlerinde büyük mesafe katetti. Slavia Prag’la yapılan pazarlıklar sonucunda makas iyice daraldı.

    Stanciu için yeni teklif

    Younnes Belhanda'nın gönderilmesinin ardından 10 numara arayışlarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar, Nicolae Stanciu'yu listenin ilk sırasına yazmıştı. Cim Bom, Rumen oyuncu için hızlandırdığı girişimlerinde büyük mesafe katetti. Slavia Prag'la yapılan pazarlıklar sonucunda makas iyice daraldı.

    FARK BONUSLARLA KAPANACAK
    Galatasaray     3.5 milyon Euro'dan açtığı pazarlıklarda son olarak 6 milyon Euro'ya karar çıktı. Slavia Prag da 7.3'ten 6.5 milyon Euro'ya geldi. Görüşmeler tüm hızıyla devam ediyor.

    TEMASLAR GÜN BOYUNCA SÜRDÜ
    Sarı-Kırmızılı yönetim bonuslarla farkı kapatıp transferi bir an önce tamamlamak istiyor. Slavia Praglı kurmaylar ile görüşmelerin gün boyunca devam ettiği müjdeli haberin an meselesi olduğu öğrenildi.

    44 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
    28 yaşında ve 1.70 boyunda olan Stanciu, 10 numara dışında merkez orta sahada da görev yapabiliyor. Teknik kapasitesi yüksek olan Stanciu 44 kez Romanya Milli Takım formasını giydi ve 10 gol attı.

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