Fransızlar Galatasaray için yazdı: Sola son aday Layvin Kurzawa

UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesindeki PSV Eindhoven sınavı öncesinde sol bek arayışına devam eden Galatasaray'ın, Fransız ekibi Paris Saint-Germain'in sol beki Layvin Kurzawa'yı kadrosuna katmaya yakın olduğu iddia edildi. Fransız basınından RMC Sport'un haberine göre Galatasaray, PSG ile yaptığı görüşmelerde olumlu ilerleme kaydetti. Sarı-kırmızılı yönetim, PSG ile yaptığı görüşmelerde, transferi PSV maçına yetiştirmek için hızlı davranıyor. PSG'yi yetkililer de oyuncunun takımdan ayrılmasını istiyor. Fransız oyuncu, geçtiğimiz sezon 27 maçta bir gol ve iki asistle oynadı.