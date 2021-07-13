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Galatasaray Nicolae Stanciu için kesenin ağzını açıyor! İşte son teklif...

10 numara mevkisi için bir süredir Nicolae Stanciu için görüşen ancak oyuncunun kulübü Slavia Prag ile orta yolu bir türlü bulamayan Galatasaray'ın Rumen futbolcu için fiyat artırmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan Stanciu, 44 kez Romanya Milli Takımı'nın formasını giydi. Bu maçlarda 10 gol kaydetti. İşte Galatasaray'ın transferi bitirme planı...

EMRE AKDENİZ
takvim.com.tr
13.07.2021 12:15 - Son Güncelleme: 13.07.2021 12:17
Galatasaray Nicolae Stanciu için kesenin ağzını açıyor! İşte son teklif...

Galatasaray'ın ısrarla transfer etmek istediği Slavi Prag'lı Nicolae Stanciu için flaş bir iddia ortaya atıldı.

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Galatasaray Nicolae Stanciu için kesenin ağzını açıyor! İşte son teklif...

Çek basını, Cimbon'un son olarak 6 milyon Euro'ya kadar çıktığı bu transfer için Slavia Prag'a 7.8 milyon Euro teklif etmeye hazırlandığını yazdı.

Galatasaray Nicolae Stanciu için kesenin ağzını açıyor! İşte son teklif...

Cimbom'un Stanciu için yaptığı 6 milyon Euro'luk teklife olumlu yanıt vermeyen Slavia Prag'ın teklifin 7.8 milyon Euro'ya çıkması halinde ise oyuncunun transferine izin vereceği öne sürülüyor.

Galatasaray Nicolae Stanciu için kesenin ağzını açıyor! İşte son teklif...

Rumen 10 nnumara Stanciu ile ise efsanesi Hagi aracılığıyla transfer görüşmelerini yürüten Galatasaray, bir an önce Slavia Prag ile anlaşıp 28 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlamak istiyor.

Galatasaray Nicolae Stanciu için kesenin ağzını açıyor! İşte son teklif...

Galatasaray'a gelmeye ikna olduğu bilinen Nicolae Stanicu da bir an önce kulüplerin kesin anlaşmaya varmasını bekliyor.