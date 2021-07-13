Galatasaray Nicolae Stanciu için kesenin ağzını açıyor! İşte son teklif...
10 numara mevkisi için bir süredir Nicolae Stanciu için görüşen ancak oyuncunun kulübü Slavia Prag ile orta yolu bir türlü bulamayan Galatasaray'ın Rumen futbolcu için fiyat artırmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan Stanciu, 44 kez Romanya Milli Takımı'nın formasını giydi. Bu maçlarda 10 gol kaydetti. İşte Galatasaray'ın transferi bitirme planı...
13.07.2021 12:15
- Son Güncelleme: 13.07.2021 12:17