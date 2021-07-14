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    • Spor
    • 14.07.2021 10:33
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    • 14.07.2021 10:33
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    Fenerbahçe'de bomba Aaron Boupendza iddiası! Vitor Pereira transferi veto etti

    Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, gol yollarındaki sorunu çözmek için çalışmalarını sürdürüyor. Gol kralı olan Aaron Boupendza'yı transfer etmek isteyen Kanarya'da Vitor Pereira'nın yıldız ismi istemediği ortaya çıktı. Pereira, yönetime ilettiği talebinde bir forvet takviyesi yapılmasını isterken, istediği oyuncu profilini de iletti.

    Fenerbahçe'de bomba Aaron Boupendza iddiası!

    Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Geçen seneden oturmuş ve geniş bir kadrosu olan sarı-lacivertliler şu an için sadece iyi bir golcünün eksikliğini yaşıyor. Mevcut kadroda Ademi ve Samatta ile yeni transfer Serdar Dursun bulunsa da bu üç ismin yanına kalite bir santrfor takviyesi yapılacak.

    PEREIRA YILDIZ İSMİ VETO ETTİ
    Golcü arayışlarında son olarak Boupendza ismi gündemde gelmişti. Devre arasında sarı-lacivertlilerin ilgilendiği futbolcuyla alakalı an itibariyle durum değişti. Bundaki temel sebep Boupendza'nın Teknik Direktör Pereira'nın istediği kriterlere tam olarak uymaması...


    PİVOT SANTRFOR ÖZELLİKLERİNDE BİR İSİM ARIYOR
    Portekizli teknik adam pivot santrfor özelliklerinde bir isim arıyor. Yönetime transfer listesini sunan Pereira ilk Fenerbahçe döneminde de bu tip bir golcü olan Fernandao'yu Van Persie'ye tercih etmişti.

        Portekizli teknik adam takımın başına geçmeden önce Serdar Dursun ve Caulker transferleri yapılmıştı. Bu transferlerden haberdar olan ve oyuncuları inceleyen çalıştırıcı da alınan isimleri beğenmişti. Transfer çalışmalarında bundan sonra teknik adamın listesinin önemli rol oynayacağı öğrenildi.

        SAMATTA KALABİLİR
        Sarı - lacivertli ekibin geçen sezonki transferlerinden Samatta'nın takımda kalma ihtimali bir hayli yükseldi. 6 milyon euroluk bonservis bedeli ile transfer edilen tecrübeli futbolcunun ayrılması gündeme gelse de an itibariyle yeni sezonda da forma giyme olasılığı arttı. Millliyet'in haberine göre, çalışmalardaki performansıyla da teknik heyetin beğenisi kazanan Samatta farklı özellikleri ile kadroda alternatif oluşturacak.

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