Fenerbahçe'de bomba Aaron Boupendza iddiası! Vitor Pereira transferi veto etti

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Geçen seneden oturmuş ve geniş bir kadrosu olan sarı-lacivertliler şu an için sadece iyi bir golcünün eksikliğini yaşıyor. Mevcut kadroda Ademi ve Samatta ile yeni transfer Serdar Dursun bulunsa da bu üç ismin yanına kalite bir santrfor takviyesi yapılacak.