Galatasaray yeni sezon forması nasıl? 2021-2022 Galatasaray (GS) forma fiyatı ne kadar?

Galatasaray forma fiyatı ne kadar? 2021-2022 Galatasaray yeni sezon forması nasıl? Sarı kırmızılı taraftarlar, Galatasaray'ın yeni sezon formalarını satın almak istiyor. Lige sayılı gün kala, Galatasaray'ın formaları tanıtıldı ve sosyal medyada beğeniye sunuldu. Peki; Galatasaray yeni sezon forma fiyatı ne kadar? İşte, formaları almak isteyen taraftarların merak ettiği sorunun yanıtı!
GALATASARAY YENİ SEZON FORMASI NASIL?
Galatasaray'da yeni sezon iç saha ve dış saha formaları satışa sunuldu. Parçalı formada alışılanın dışında çapraz bir çizgi kullanılırken siyah forma da taraftarın beğenisine sunuldu.
GALATASARAY YENİ SEZON FORMA FİYATI NE KADAR?
Galatasaray'ın yeni sezon formalarının fiyatı 399 TL olarak açıklandı.
GS Store üzerinden satışa sunulan profesyonel maç formasının fiyatı ise ise 999 TL olarak açıklandı.