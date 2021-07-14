Galatasaray yeni sezon forması nasıl? 2021-2022 Galatasaray (GS) forma fiyatı ne kadar?

Galatasaray forma fiyatı ne kadar? 2021-2022 Galatasaray yeni sezon forması nasıl? Sarı kırmızılı taraftarlar, Galatasaray'ın yeni sezon formalarını satın almak istiyor. Lige sayılı gün kala, Galatasaray'ın formaları tanıtıldı ve sosyal medyada beğeniye sunuldu. Peki; Galatasaray yeni sezon forma fiyatı ne kadar? İşte, formaları almak isteyen taraftarların merak ettiği sorunun yanıtı!