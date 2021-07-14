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    • Spor
    • 14.07.2021 12:32
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    • 14.07.2021 12:32
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    Galatasaray yeni sezon forması nasıl? 2021-2022 Galatasaray (GS) forma fiyatı ne kadar?

    2021-2022 Galatasaray forma fiyatı ne kadar? Galatasaray yeni sezon forması nasıl? Süper Lig’de yeni sezon heyecanına sayılı gün kalırken, Galatasaray takımı da yeni formalarını taraftarına tanıttı. Formaları satın almak isteyen sarı kırmızılı taraftarlar, Galatasaray yeni sezon forması nasıl sorusunun yanıtını sorguluyor. Peki; Galatasaray forma fiyatı ne kadar? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Galatasaray yeni sezon forması nasıl? 2021-2022 Galatasaray GS forma fiyatı ne kadar?

    Galatasaray forma fiyatı ne kadar? 2021-2022 Galatasaray yeni sezon forması nasıl? Sarı kırmızılı taraftarlar, Galatasaray'ın yeni sezon formalarını satın almak istiyor. Lige sayılı gün kala, Galatasaray'ın formaları tanıtıldı ve sosyal medyada beğeniye sunuldu. Peki; Galatasaray yeni sezon forma fiyatı ne kadar? İşte, formaları almak isteyen taraftarların merak ettiği sorunun yanıtı!

    GALATASARAY YENİ SEZON FORMASI NASIL?

    Galatasaray'da yeni sezon iç saha ve dış saha formaları satışa sunuldu. Parçalı formada alışılanın dışında çapraz bir çizgi kullanılırken siyah forma da taraftarın beğenisine sunuldu.

    GALATASARAY YENİ SEZON FORMA FİYATI NE KADAR?

    Galatasaray'ın yeni sezon formalarının fiyatı 399 TL olarak açıklandı.

    GS Store üzerinden satışa sunulan profesyonel maç formasının fiyatı ise ise 999 TL olarak açıklandı.

        Galatasaray'ın yeni sezon formaları, Nike ve Galatasaray iş birliğinde hazırlanan bir tanıtım videosuyla tanıtıldı. Galatasaray oyuncusu Mostafa Mohammed, Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan da tanıtım videosunda yer aldı.

        2021-2022 iç saha ve deplasman formaları gsstore.org, nike.com ve seçili Nike ve GS Store mağazalarında satışa sunuldu.
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