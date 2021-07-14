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    • Spor
    • 14.07.2021 13:33
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    • 14.07.2021 13:33
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    Caleb Ekuban izninin sona ermesine rağmen kampa katılmadı

    Trabzonspor bir yandan transfer çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da takım içerisindeki sorunlarla boğuşuyor. Bordo-Mavililer’in Ganalı golcüsü Caleb Ekuban, kendisine verilen izin sona ermesine rağmen henüz kampa katılmadı.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Fırtına'da Ekuban krizi

    27 yaşındaki oyuncunun anlamsız davranışları kulüp içerisinde büyük rahatsızlığa yol açtı. Oyuncunun ısrarla ayrılığı tercih etmesi Trabzonspor'un elini kolunu bağlıyor.


    Ekuban'ın sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Bir de takımdan ayrılmak istediğini açıkça belli etmesi nedeniyle Trabzonspor'un yüksek bonservis ücreti kazanması zora giriyor.

    Son teklif Genoa'dan geldi. İtalyan ekibi onun için 2 milyon Euro verebileceğini ifade etti.


    Oysa ki Trabzonspor, Ekuban'ın satışından 5-6 milyon Euro civarında gelir bekliyordu.

    Karadeniz Fırtınası, Avrupa futbolunda ismi çok duyulmayan ve kariyerinde çıkış arayan Ekuban'ı 2018 yılında İngiliz ekibi Leeds United'dan kiralık olarak transfer etti.


        O Karadeniz ekibine imza attığında piyasa değeri sadece 500 bin Euro'ydu.

        Trabzonspor ona kapısını açtı ve düzenli olarak forma giydi. Süper Lig'de kendini gösterdi. Piyasa değeri ise 7 milyon Euro'ya kadar ulaştı.

        Caleb Ekuban, Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 83 maça çıktı. 20 gol atarken 12 de asiste imza attı.

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