Caleb Ekuban izninin sona ermesine rağmen kampa katılmadı



O Karadeniz ekibine imza attığında piyasa değeri sadece 500 bin Euro'ydu.



Trabzonspor ona kapısını açtı ve düzenli olarak forma giydi. Süper Lig'de kendini gösterdi. Piyasa değeri ise 7 milyon Euro'ya kadar ulaştı.



Caleb Ekuban, Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 83 maça çıktı. 20 gol atarken 12 de asiste imza attı.

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