Caleb Ekuban izninin sona ermesine rağmen kampa katılmadı

27 yaşındaki oyuncunun anlamsız davranışları kulüp içerisinde büyük rahatsızlığa yol açtı. Oyuncunun ısrarla ayrılığı tercih etmesi Trabzonspor'un elini kolunu bağlıyor.
Ekuban'ın sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. Bir de takımdan ayrılmak istediğini açıkça belli etmesi nedeniyle Trabzonspor'un yüksek bonservis ücreti kazanması zora giriyor.
Son teklif Genoa'dan geldi. İtalyan ekibi onun için 2 milyon Euro verebileceğini ifade etti.
Oysa ki Trabzonspor, Ekuban'ın satışından 5-6 milyon Euro civarında gelir bekliyordu.
Karadeniz Fırtınası, Avrupa futbolunda ismi çok duyulmayan ve kariyerinde çıkış arayan Ekuban'ı 2018 yılında İngiliz ekibi Leeds United'dan kiralık olarak transfer etti.