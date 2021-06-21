Trabzonspor Norveçli golcü Alexander Sörloth'u tekrar transfer edebilmek için yoğun girişimlerde bulunmuştu. Ancak oyuncunun Leipzig'in kampına dahil edilmesi kararının kesinleşmesinin ardından beklentiler azalmıştı.

Başkan Ahmet Ağaoğlu ve teknik direktör Abdullah Avcı bir durum değerlendirme toplantısı yaptı. Bu toplantı da Sörloth için minumum 20 Temmuz'a kadar beklenme ihtimali masaya yatırılırken, Avcı'nın, "Şu an takımda Koita, Ekuban ve Djaniny var. İlk kampta bu oyuncularla devam edebiliriz dolayısıyla Sörloth'un transfer olma ihtimali varsa beklemeye değer" dediği öğrenildi.

Burada alınan fikir birliği doğrultusunda forvet transferi için acele edilmemesi ve Sörloth'un bir süre daha beklenmesi kararlaştırıldı.