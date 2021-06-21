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    'da ve ortak karar aldı: Yönetim Sörloth'u bekleyecek

    li golcü 'u tekrar transfer edebilmek için yoğun girişimlerde bulunmuştu. Ancak oyuncunun 'in kampına dahil edilmesi kararının kesinleşmesinin ardından beklentiler azalmıştı. Başkan ve teknik direktör bir durum değerlendirme toplantısı yaptı.

    Yönetim Sörloth'u bekleyecek

    Trabzonspor li golcü 'u tekrar transfer edebilmek için yoğun girişimlerde bulunmuştu. Ancak oyuncunun 'in kampına dahil edilmesi kararının kesinleşmesinin ardından beklentiler azalmıştı.

    Başkan ve teknik direktör bir durum değerlendirme toplantısı yaptı. Bu toplantı da Sörloth için minumum 20 Temmuz'a kadar beklenme ihtimali masaya yatırılırken, Avcı'nın, "Şu an takımda , ve var. İlk kampta bu oyuncularla devam edebiliriz dolayısıyla Sörloth'un transfer olma ihtimali varsa beklemeye değer" dediği öğrenildi.

    Burada alınan fikir birliği doğrultusunda forvet transferi için acele edilmemesi ve Sörloth'un bir süre daha beklenmesi kararlaştırıldı.

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