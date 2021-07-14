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    • 14.07.2021 12:59
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    Beşiktaş'ta kaleye Şampiyonlar Ligi transferi! Ersin Destanoğlu yerine...

    Geçtiğimiz sezonu çifte kupa ile kapatan Beşiktaş'ta çok kritik bir karar alındı. Transferde sıcak saatler yaşanan siyah-beyazlı ekipte yönetimle görüşme yapan Sergen Yalçın kaleye tecrübeli bir takviye istedi.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Beşiktaş'ta kaleye Şampiyonlar Ligi transferi

    Geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, transferde oldukça sıcak saatler yaşıyor. Siyah-Beyazlılar'da yönetim ve Teknik Direktör Sergen Yalçın transfer için kritik bir karar aldı.



    Geçtiğimiz sezon genç kaleci Ersin Destanoğlu'nun arkasında duran Sergen hoca, sezon sonunda kararında haklı çıktı ve mutlu sona ulaştı.
    Genç kaleci gösterdiği başarılı performansla taraftarların sevgilisi oldu.



    Ancak bu sezon Şampiyonlar Ligi bileti alınmasıyla işler değişti. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için gündeme kaleci transferi geldi. Sergen Yalçın'ın yönetimle yaptığı görüşmede, "Evet Ersin çok yetenekli ve çok iyi bir kaleci. Ancak Avrupa'da kritik maçlar oynayacağız. Bunun için tecrübeli bir kaleciye ihtiyacımız var" dediği öğrenildi.



        Beşiktaş'ın yeni yabancı kuralı nedeniyle yerli bir kaleciye yönelmesi bekleniyor. Siyah-Beyazlılar'da Medipol Başakşehir'in kalecisi Mert Günok listenin en başında duruyor.



        Bilindiği gibi tecrübeli kaleciyle Trabzonspor da ilgileniyor. Bordo-Mavililer, Uğurcan Çakır'ın Avrupa'ya transfer olması durumunda kaleyi ona teslim etmeyi düşünüyor.

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