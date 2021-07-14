Beşiktaş'ta kaleye Şampiyonlar Ligi transferi! Ersin Destanoğlu yerine...





Ancak bu sezon Şampiyonlar Ligi bileti alınmasıyla işler değişti. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için gündeme kaleci transferi geldi. Sergen Yalçın'ın yönetimle yaptığı görüşmede, "Evet Ersin çok yetenekli ve çok iyi bir kaleci. Ancak Avrupa'da kritik maçlar oynayacağız. Bunun için tecrübeli bir kaleciye ihtiyacımız var" dediği öğrenildi.