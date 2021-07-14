Beşiktaş'ta kaleye Şampiyonlar Ligi transferi! Ersin Destanoğlu yerine...

Geçen sezon şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, transferde oldukça sıcak saatler yaşıyor. Siyah-Beyazlılar'da yönetim ve Teknik Direktör Sergen Yalçın transfer için kritik bir karar aldı.
Geçtiğimiz sezon genç kaleci Ersin Destanoğlu'nun arkasında duran Sergen hoca, sezon sonunda kararında haklı çıktı ve mutlu sona ulaştı.
Genç kaleci gösterdiği başarılı performansla taraftarların sevgilisi oldu.
Ancak bu sezon Şampiyonlar Ligi bileti alınmasıyla işler değişti. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edeceği için gündeme kaleci transferi geldi. Sergen Yalçın'ın yönetimle yaptığı görüşmede, "Evet Ersin çok yetenekli ve çok iyi bir kaleci. Ancak Avrupa'da kritik maçlar oynayacağız. Bunun için tecrübeli bir kaleciye ihtiyacımız var" dediği öğrenildi.