Trabzonspor’un Ganalı yıldızı Caleb Ekuban adım adım Fransa'ya

Caleb Ekuban'ın Trabzonspor ile olan sözleşmesi önümüzdeki yıl sona eriyor. Bordo-Mavililer'le yeni sözleşme imzalamayan ve takımdan ayrılmak istediğini her fırsatta dile getiren Ekuban, Saint Etienne'in teklifini kabul etti.

