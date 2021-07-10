Vav TV İzle

Trabzonspor’un Ganalı yıldızı Caleb Ekuban adım adım Fransa'ya

Trabzonspor'un Ganalı yıldızı, Fransa Ligi ekiplerinden Saint Etienne ile büyük oranda anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki yıldızın transferi önümüzdeki hafta resmiyet kazanacak. Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan Caleb Ekuban kariyerinde 304 karşılaşmaya çıktı. 72 gol atarken 31 de asist yaptı. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 33 maça çıkan yıldız oyuncu 11 gol atıp 4 asist yaptı. Ekuban, Gana Milli Takımı'nda ise 9 kez forma şansı yakaladı… Bordo-Mavililer'in yıldızı bu maçlarda 2 gole imza attı.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
10.07.2021 12:25 - Son Güncelleme: 10.07.2021 12:41
Trabzonspor’un Ganalı yıldızı Caleb Ekuban adım adım Fransa'ya

Caleb Ekuban'ın Trabzonspor ile olan sözleşmesi önümüzdeki yıl sona eriyor. Bordo-Mavililer'le yeni sözleşme imzalamayan ve takımdan ayrılmak istediğini her fırsatta dile getiren Ekuban, Saint Etienne'in teklifini kabul etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Trabzonspor’un Ganalı yıldızı Caleb Ekuban adım adım Fransa'ya

Özel işleri nedeniyle Trabzonspor'un kampına henüz katılmayan Ganalı forvetin kulübüne 5 milyon Euro kazandırması bekleniyor.

Trabzonspor’un Ganalı yıldızı Caleb Ekuban adım adım Fransa'ya

Karadeniz ekibi, tecrübeli oyuncuyu İngiliz ekibi Leeds United'tan 1 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer etmişti.

Trabzonspor’un Ganalı yıldızı Caleb Ekuban adım adım Fransa'ya

Bordo-Mavililer, Ekuban'ın satışından sonra forvet transferine ağırlık verecek.

Trabzonspor’un Ganalı yıldızı Caleb Ekuban adım adım Fransa'ya

Alexander Sörloth için beklemede olan Fırtına, Cornelius için yeni bir hamle daha yapmayı planlıyor.