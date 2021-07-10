Trabzonspor’un Ganalı yıldızı Caleb Ekuban adım adım Fransa'ya
Trabzonspor'un Ganalı yıldızı, Fransa Ligi ekiplerinden Saint Etienne ile büyük oranda anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki yıldızın transferi önümüzdeki hafta resmiyet kazanacak. Güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olan Caleb Ekuban kariyerinde 304 karşılaşmaya çıktı. 72 gol atarken 31 de asist yaptı. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor formasıyla 33 maça çıkan yıldız oyuncu 11 gol atıp 4 asist yaptı. Ekuban, Gana Milli Takımı'nda ise 9 kez forma şansı yakaladı… Bordo-Mavililer'in yıldızı bu maçlarda 2 gole imza attı.
10.07.2021 12:25
- Son Güncelleme: 10.07.2021 12:41