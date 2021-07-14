Adana Demirspor'un yeni yıldızı Mario Balotelli'den Belhanda'ya gönderme: Gol atamazsam onun suçu

Mavi-lacivertli ekipte akşam antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan yıldız oyuncu, sürecin iyi gittiğini ve o yüzden burada olduğunu söyleyerek, "Gerçekten çok mutluyum burada olduğum için Benim öncelikli hedefim Dünya Kupası olduğu için burada kendimi göstermek ve orada ülkemi temsil etmek istiyorum. Başkan çok eğlenceli bir insan gerçekten çok sevdim kendisini. Başkanımız gerçekten çok açık ve net bir insan. Ben de menajerim de böyle biri, öyle olunca da konuştuk ve çok kısa sürede sonuca ulaştırdık" dedi.

İtalyan futbolcu Balotelli, transferi ile ilgili ise, "Açıkça söylemek gerekirse ilk defa bir teklife bakmayı kabul ettim Türkiye'den" ifadelerini kullandı.