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    • 14.07.2021 19:12
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    Adana Demirspor'un yeni yıldızı Mario Balotelli'den Belhanda'ya gönderme: Gol atamazsam onun suçu

    Son dakika spor haberleri... Yaptığı transferlerle adından söz ettiren Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor'un yıldız ismi Mario Balotelli flaş açıklamalar yaptı. Yıldız oyuncu takım arkadaşı Belhanda ile ilgili, "Belhanda gerçekten çok iyi bir futbolcu. Çok gol atamazsam onun suçudur." ifadelerini kullandı.

    İHA
    Gol atamazsam Belhanda'nın suçu

    Yaptığı transferlerle adından söz ettiren Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor'un yıldız ismi Mario Balotelli flaş açıklamalar yaptı.

    Mario Balotelli, Adana Demirspor'un Bolu kampına gelerek çalışmalara başladı.

    Mavi-lacivertli ekipte akşam antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan yıldız oyuncu, sürecin iyi gittiğini ve o yüzden burada olduğunu söyleyerek, "Gerçekten çok mutluyum burada olduğum için Benim öncelikli hedefim Dünya Kupası olduğu için burada kendimi göstermek ve orada ülkemi temsil etmek istiyorum. Başkan çok eğlenceli bir insan gerçekten çok sevdim kendisini. Başkanımız gerçekten çok açık ve net bir insan. Ben de menajerim de böyle biri, öyle olunca da konuştuk ve çok kısa sürede sonuca ulaştırdık" dedi.

    İtalyan futbolcu Balotelli, transferi ile ilgili ise, "Açıkça söylemek gerekirse ilk defa bir teklife bakmayı kabul ettim Türkiye'den" ifadelerini kullandı.

    "İTALYA ŞUAN ELDE ETTİĞİ BAŞARININ FARKINDA DEĞİL"
    İtalya Milli Takımı'nın performansına değinen Balotelli, "Takımımızda aslında süper yıldızlar yok ama çok iyi bir hava oluşturdular. Şu an için elde ettikleri başarının farkında değiller. Yıllar geçtikçe ne kadar büyük bir başarı elde ettiklerinin farkına varacaklar" dedi.

        "FENERBAHÇE İLE İLGİLİ SADECE MESUT ÖZİL'İN OYNADIĞINI BİLİYORUM"
        Fenerbahçe maçıyla ilgili ise Balotelli, "Daha yeni geldim, antrenmana bile çıkmadım. Fenerbahçe ile ilgili; sadece Mesut Özil'in oynadığını biliyorum" açıklamasında bulundu.

        "ÇOK GOL ATAMAZSAM BELHANDA'NIN SUÇU"
        Yıldız oyuncu takım arkadaşı Belhanda ile ilgiliyse, "Belhanda gerçekten çok iyi bir futbolcu. Çok gol atamazsam onun suçudur. Bu şaka tabii ki. Kendisi gerçekten çok iyi bir futbolcu. Umarım iyi şeyler başarırız beraber" şeklinde konuştu.
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