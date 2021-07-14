Adana Demirspor'un yeni yıldızı Mario Balotelli'den Belhanda'ya gönderme: Gol atamazsam onun suçu

Yaptığı transferlerle adından söz ettiren Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor'un yıldız ismi Mario Balotelli flaş açıklamalar yaptı.
Mario Balotelli, Adana Demirspor'un Bolu kampına gelerek çalışmalara başladı.
Mavi-lacivertli ekipte akşam antrenmanı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulunan yıldız oyuncu, sürecin iyi gittiğini ve o yüzden burada olduğunu söyleyerek, "Gerçekten çok mutluyum burada olduğum için Benim öncelikli hedefim Dünya Kupası olduğu için burada kendimi göstermek ve orada ülkemi temsil etmek istiyorum. Başkan çok eğlenceli bir insan gerçekten çok sevdim kendisini. Başkanımız gerçekten çok açık ve net bir insan. Ben de menajerim de böyle biri, öyle olunca da konuştuk ve çok kısa sürede sonuca ulaştırdık" dedi.
İtalyan futbolcu Balotelli, transferi ile ilgili ise, "Açıkça söylemek gerekirse ilk defa bir teklife bakmayı kabul ettim Türkiye'den" ifadelerini kullandı.
"İTALYA ŞUAN ELDE ETTİĞİ BAŞARININ FARKINDA DEĞİL"
İtalya Milli Takımı'nın performansına değinen Balotelli, "Takımımızda aslında süper yıldızlar yok ama çok iyi bir hava oluşturdular. Şu an için elde ettikleri başarının farkında değiller. Yıllar geçtikçe ne kadar büyük bir başarı elde ettiklerinin farkına varacaklar" dedi.