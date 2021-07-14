Son dakika: Beşiktaş 2021-2022 sezonu iç saha, deplasman ve üçüncü formalarını tanıttı

Sen Köyiçi, sen Abbasağa, sen Şairler'sin.

Siyahınla beyazınla #BeşiktaşSensin 🖤🤍🦅



Şampiyonluğa giden yolda iç saha, deplasman ve üçüncü formalarımızın sponsoru olan adidas'la birlikte koşacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. pic.twitter.com/n6zHngD3c7 — Beşiktaş JK (@Besiktas) July 14, 2021

Beşiktaş'ın paylaşımının altına yorum yapan taraftarların bir kısmı formaları beğenirken bir kısmı da eleştiri yağmuruna tuttu.

FİYATLARI NE KADAR?

Beşiktaş formaların fiyatlarını da açıkladı.