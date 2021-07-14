Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 14.07.2021 19:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.07.2021 19:47
    ABONE OL

    Son dakika: Beşiktaş 2021-2022 sezonu iç saha, deplasman ve üçüncü formalarını tanıttı

    Son dakika spor haberleri... Son şampiyon Beşiktaş 2021-2022 sezonu iç saha, deplasman ve üçüncü formalarını tanıttı. Beşiktaş formalar için Twitter üzerinden bir video paylaştı.

    takvim.com.tr
    İşte Beşiktaş'ın yeni formaları

    Son şampiyon Beşiktaş 2021-2022 sezonu iç saha, deplasman ve üçüncü formalarını tanıttı.

    Beşiktaş formalar için Twitter üzerinden bir video paylaştı.

    Beşiktaş Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
    Sen Köyiçi, sen Abbasağa, sen Şairler'sin. Siyahınla beyazınla #BeşiktaşSensin Şampiyonluğa giden yolda iç saha, deplasman ve üçüncü formalarımızın sponsoru olan adidas'la birlikte koşacak olmaktan mutluluk duyuyoruz.

    Beşiktaş'ın paylaşımının altına yorum yapan taraftarların bir kısmı formaları beğenirken bir kısmı da eleştiri yağmuruna tuttu.

    FİYATLARI NE KADAR?
    Beşiktaş formaların fiyatlarını da açıkladı.

        Tüm formalarda Beşiktaş JK'nin en güçlü sembolü olan kartal şeklinde lisans etiketleri kullanıldı.

        Beşiktaş'nin yetişkin formaları 359 TL, genç formaları 269 TL, çocuk forma şort ve çoraptan oluşan setler ise 349TL'lik fiyatları ile satışta olacağı bildirildi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Haberler Spor Son dakika: Beşiktaş 2021-2022 sezonu iç saha, deplasman ve üçüncü formalarını tanıttı