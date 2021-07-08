Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 08.07.2021 11:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.07.2021 11:43
    ABONE OL

    Adana Demirspor Balotelli'yi bitirdi gözünü Ibrahimovic'e dikti!

    Süper Lig’in yeni takımı Adana Demirspor dünyaca ünlü İtalyan golcü Mario Balotelli’yi transfer etmesinin ardından gözünü bir başka dünya yıldızına dikti. Gelen son haberlere göre, hedefteki yeni isim Zlatan Ibrahimovic.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Balo’yu bitirdi gözünü Ibra’ya dikti!

    Süper Lig'in yeni takımı Adana Demirspor, dünyaca ünlü İtalyan golcüyü kadrosuna katarak büyük ses getirdi.


    YENİ HEDEF IBRA
    Mario Balotelli'yi transfer eden Adana Demirspor, bir başka dünya yıldızı için harekete geçti. Hedefteki isim Zlatan Ibrahimovic… Adana ekibinin başkanı Murat Sancak, Milan ile sözleşmesi devam eden yıldız oyuncu için, "Onu bu sene almamız zor. Milan ile sözleşmesi var. Ama gelecek sezon düşünebiliriz" yorumu yapsa da İsveçli golcü için girişimde bulunuldu.


    ADANA DEMİRSPOR'U KUTLARIM
    Geçtiğimiz sezon TFF 1. Lig'de Adana Demirspor forması giyen Erkan Zengin'in transferde aracılık yaptığı ve kulübü İsveçli yıldıza anlattığı öğrenildi.
    39 yaşındaki yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in İsveç Milli Takımı'nda beraber oynadığı arkadaşına, "Milan ile 1 yıl daha sözleşmem var. Ayrılmam şimdilik zor gözüküyor. Balotelli transferi için Adana Demirspor'u kutlarım. Çok büyük bir transfere imza attılar" dediği öğrenildi.



        DEV TAKIMLARDA FORMA GİYDİ
        Zlatan Ibrahimovic, Ajax, Barcelona, Milan, Inter, Juventus ve Manchester United gibi Avrupa'nın dev takımlarında forma giydi…


        2009 yılında İtalyan ekibi Inter'den İspanyol devi Barcelona'ya 69.5 milyon Euro'ya transfer olan Ibra, futbolculuğundaki başarısı kadar saha dışındaki davranışlarıyla da hiç gündemden düşmedi.




        PERFORMANS BİLGİLERİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN


        4 milyon Euro piyasa değeri olan Ibrahimovic, İsveç Milli Takımı'nda 118 maçta 62 gole imza attı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Zülfü Livaneli'nin yaptığı hesaplaşma değil
        Haberler Spor Adana Demirspor Balotelli'yi bitirdi gözünü Ibrahimovic'e dikti!