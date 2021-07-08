Adana Demirspor Balotelli'yi bitirdi gözünü Ibrahimovic'e dikti!



YENİ HEDEF IBRA

Mario Balotelli'yi transfer eden Adana Demirspor, bir başka dünya yıldızı için harekete geçti. Hedefteki isim Zlatan Ibrahimovic… Adana ekibinin başkanı Murat Sancak, Milan ile sözleşmesi devam eden yıldız oyuncu için, "Onu bu sene almamız zor. Milan ile sözleşmesi var. Ama gelecek sezon düşünebiliriz" yorumu yapsa da İsveçli golcü için girişimde bulunuldu.