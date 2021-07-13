Fenerbahçe Galatasaray derbisi kaçıncı hafta? 2021-2022 sezonu derbi haftaları belirleniyor. Süper Lig'de yeni sezon öncesi heyecanı kura çekilişiyle başlıyor. 38 hafta sürecek lig maratonunu belirleyecek kura çekilişi TFF'nin Riva'daki idari merkezinde yapılacak. Çekilişin ardından ligde derbi haftaları da belli olacak. Peki; Fenerbahçe Galatasaray derbisi kaçıncı hafta? İşte 2021-2022 sezonu derbi haftaları!
2021-2022 DERBİ HAFTALARI!
Fikstür çekilişi henüz başlamadı. 2021-2022 sezonu Süper Lig fikstür çekimi bugün TFF'nin Riva'daki idari merkezinde yapılacak.
Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 19.00'da başlayacak fikstür çekimine kulüp temsilcileri ve TFF yetkilileri katılacak.
Fikstür çekimi beN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak. Çekilişin ardından detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Süper Lig ve TFF 1. Lig'de yeni sezon 13, 14, 15 ve 16 Ağustos 2021 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 23 Mayıs 2022'de ,TFF 1. Lig'de normal sezon ise 15 Mayıs 2022 tarihinde tamamlanacak.
Misli.com 2. Lig'de müsabakalar 4-5 Eylül 2021'de oynanacak maçlar ile başlarken, normal sezon 30 Nisan 2022'de sona erecek.
Misli.com 3. Lig'de ise yeni sezon başlangıç tarihi ile Ziraat Türkiye Kupası'nda müsabaka tarihleri ve sezon planlamalarının tamamı ise daha sonra ilan edilecek.