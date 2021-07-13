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    Sol bek arayan Trabzonspor'da Dalbert ismi öne çıktı

    Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da rota sol beke çevrildi. Daha önce İtalya Ligi'nden Gervinho ve Bruno Peres'i kadrosuna katan Bordo- Mavililer, Çizme'den bir isim daha getirmeyi planlıyor.

    Abdullah Avcı’nın 1 numarası Dalbert

    Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da rota sol beke çevrildi. Daha önce İtalya Ligi'nden Gervinho ve Bruno Peres'i kadrosuna katan Bordo- Mavililer, Çizme'den bir isim daha getirmeyi planlıyor. Bordo-Mavililer'le sol bek için birçok isim ön plana çıkarken, geçtiğimiz günlerde Başkan Ahmet Ağaoğlu "3 isimle görüşüyoruz... Bunların içinde Dalbert de var" ifadesini kullanmıştı. Dalbert'i özellikle Abdullah Avcı'nın istediği, Brezilyalı oyuncunun ilk tercihi olduğu öğrenildi. Ancak Dalbert'i Rus devi CSKA da kadrosunda görmek istiyor.

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    Haberler Spor Sol bek arayan Trabzonspor'da Dalbert ismi öne çıktı