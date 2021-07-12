Trabzonspor'da sol bek harekatı! Masada 3 isim var

ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU

Fanatik'in haberine göre Başkan Ahmet Ağaoğlu da Brezilyalı oyuncuya olan ilgiyi doğruladı. Fırtına'nın patronu, "Dalbert, sol bek için görüştüğümüz 3 oyuncudan biri. Pazarlıklarımız devam ediyor, henüz biten net bir şey yok" ifadelerini kullandı. Bonservisi İnter'de bulunan 27 yaşındaki futbolcu için İtalyan ekibinin sözleşmeye "7 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu" koymak istemesi sebebiyle görüşmelerin tamamlanamadığı kaydedildi.