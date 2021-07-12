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    • Spor
    • 12.07.2021 11:32
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    • 12.07.2021 11:32
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    Trabzonspor'da sol bek harekatı! Masada 3 isim var

    Transfer sezonuna hızlı başlayarak Gervinho, Peres, Hamsik gibi yıldızları kadrosuna katan Trabzonspor sol bek arayışlarına devam ediyor. Alioski ile anlaşamayan bordo-mavili ekip, rotasını Dalbert'e kırdı.

    Trabzonspor'da sol bek harekatı! Masada 3 isim var

    Peres, Hamsik, Gervinho ve Koita transferlerini erkenden bitirerek gövde gösterisi yapan Bordo-Mavililer sol bek için de temaslarını hızlandırdı.

    Uzun süredir Leeds United'dan ayrılan Ezgjan Alioski'yle görüşen, ancak teklifini 2 milyon Euro'ya çıkarmasına rağmen Makedon oyuncuyla anlaşamayan Bordo-Mavililer, rotasını Dalbert'e çevirdi.

    ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU
    Fanatik'in haberine göre Başkan Ahmet Ağaoğlu da Brezilyalı oyuncuya olan ilgiyi doğruladı. Fırtına'nın patronu, "Dalbert, sol bek için görüştüğümüz 3 oyuncudan biri. Pazarlıklarımız devam ediyor, henüz biten net bir şey yok" ifadelerini kullandı. Bonservisi İnter'de bulunan 27 yaşındaki futbolcu için İtalyan ekibinin sözleşmeye "7 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu" koymak istemesi sebebiyle görüşmelerin tamamlanamadığı kaydedildi.

        MELİNG TAMAM, NİMES YANAŞMIYOR
        Şu anda tüm mesaisini Dalbert için harcayan Bordo-Mavili yönetimin, bu maddeyi kaldırarak yıldız sol beki takıma kazandırmayı hedeflediği öğrenilirken, her türlü olumsuz bir duruma karşı Alioski ve Birger Meling'le de temaslarını sürdürdüğü gelen haberler arasında. Karadeniz ekibi, Meling'le uzun zaman önce anlaşsa da kulübü Nimes'in inadını bir türlü kıramadı.

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