Galatasaray Hollandalı sol bek Van Aanholt'ın menajerini İstanbul’a getiriyor

Galatasaray'da sol bek arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-Kırmızılı kurmayların 1. opsiyon olarak belirlediği Alex Moreno için Real Betis kulübü 2 milyon Euro'luk bonservis teklifini kabul etmedi ve fiyatın arttırılmasını Galatasaray yönetiminden talep etti.

REAL BETİS'E VETO

Buna yanaşmayan Galatasraylı kurmaylar ibreyi hemen bonservisi elinde olan Van Aanholt'a çevirdi.

GÖRÜŞMELER ARTIK İSTANBUL'DA

Crsytal Palace'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan Hollandalı sol bekin menajerini İstanbul'a davet etti. Hollandalı oyuncvunun menajeriyle görüşmeler artık İstanbul'a gercekleşecek.

KÜÇÜK BİR FİYAT FARKI VAR

Galatasaray'ın teklifi ile Van Aanholt'un menajerinin isteği arasında küçük bir makas farkı olduğu İstanbul'daki görüşmelerde bu durumunda halledilmesi bekleniyor.