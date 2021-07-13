F.Bahçe Beko'da 2 imza (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

GHEZZAL İÇİN 4 MİLYON EURO

Beşiktaş yönetimi, Rachid Ghezzal için Leicester kulübüne 4 milyon Euro'lik teklifte bulundu. Bu arada Siyah-Beyazlı kurmaylar Ghezzal'in menajeri ile tüm konularda anlaşma sağlamış durumda. Şu anda Leicester City'nin kampında bulunan Ghezzal, İngliiz yöneticilerin onay vermesinin hemen ardından soluğu İstanbul'da alacak ve Beşiktaş'ın kampına dahil olacak. Ghezzal de Rosier gibi kendisine gelen tüm teklifleri geri çevirmişti.