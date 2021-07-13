Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    F.Bahçe Beko'da 2 imza (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

    Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda genç oyuncular Ekrem Sancaklı (2.08) ve İsmail Karabilen (1.91) ile yeni sözleşme imzalandı. Açıklama Fenerbahçe resmi sitesinden yapıldı.

    F.Bahçe Beko'da 2 imza

    Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda genç oyuncular Ekrem Sancaklı (2.08) ve İsmail Karabilen (1.91) ile yeni sözleşme imzalandı. Açıklama Fenerbahçe resmi sitesinden yapıldı.

    KIZILYILDIZ'A TÜRK SPONSOR
    Kiğılı Sırbistan'ın köklü futbol kulüplerinden Kızılyıldız ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Başkent Belgrad'da düzenlenen imza törenine Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy da katıldı.

    KARDEŞLER'E GÖREV
    FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Belarus'un FC Shakhtyor ile Bulgaristan'ın Ludogorets takımları arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu maçını yönetecek.

        BERKAN'DA RAKİP SASSUOLO
        G.Saray         transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam ederken Berkan Kutlu transferinde ummadığı bir rakiple karşılaştı... İtalyan ekibi Sassuolo da genç yıldızı transfer etmek istiyor. İtalyanlar genç yıldız için Akdeniz temsilcisine 3 milyon Euro'luk teklifte bulundu.

        CİMBOM'DA ABDÜLKERİM SESLERİ
        Transfer çalışmalarını Fatih Terim'in direktifleri doğrultusunda sürdüren Galatasaray'ın Konyaspor'un başarılı stoperi Abdülkerim Bardakçı için teklif yaptığı ifade edildi. Konyaspor kulübü ile görüşmelerin devam ettiği belirtilirken oyuncunun da Sarı-Kırmızılı formayı giymek istediği gelen haberler arasında.

        BERAT ÖZDEMİR: HAMSİK'İN YANINDAYIM!
        Trabzonspor'un         orta sahadaki kozlarından Berat Özdemir açıklamalarda bulundu. Genç futbolcu, "Hamsik'in yanından ayrılmam. Ondan çok şey öğreneceğim. Onun çok fazla videosunu izledim. Umarım bana çok faydası olur" dedi.

            LENS'E TAKIM ARANIYOR
            Beşiktaş'ın devam etmeme kararı aldığı Jermain Lens'e takım aranıyor. Anadolu kulüplerinden teklif almasına rağmen İstanbul'oda kalmak isteyen Lens'in birkaç gün içinde yeni takımının açıklanması bekleniyor.

            GHEZZAL İÇİN 4 MİLYON EURO
            Beşiktaş yönetimi, Rachid Ghezzal için Leicester kulübüne 4 milyon Euro'lik teklifte bulundu. Bu arada Siyah-Beyazlı kurmaylar Ghezzal'in menajeri ile tüm konularda anlaşma sağlamış durumda. Şu anda Leicester City'nin kampında bulunan Ghezzal, İngliiz yöneticilerin onay vermesinin hemen ardından soluğu İstanbul'da alacak ve Beşiktaş'ın kampına dahil olacak. Ghezzal de Rosier gibi kendisine gelen tüm teklifleri geri çevirmişti.

            UROS SPAJİC İÇİN CEVAP BEKLENİYOR
            Kadrosuna yedek stoper arayan Beşiktaş Sırp stoper Uros Spajic için Krasnador takımına kiralama teklifi yapmıştı. Rus külübünün birkaç için de cevap vermesi bekleniyor.

                YOUTUBE'DA 2 MİLYON GEÇİLDİ
                Fenerbahçe'nin resmi youtube kanalının abone sayısı dün itibariyle 2 milyonu geçti. Fenerbahçe, 2 milyon barajını geçen ilk kulüp oldu.

                TOPUK YAYLASI'NDA DAYANIKLILIK
                Fenerbahçeli futbolcular günün ilk çalışmasında dayanıklılık testinden geçti. 2. antrenman ise akşam saatlerinde gerçekleşti.

                U19 FİNALİNDE G.SARAY İLE TRABZON KAPIŞIYOR
                Süper                 Lig U19 Gelişim Ligi finali bugün oynanacak. Antalya'daki finalde Galatasaray ile Trabzonspor karşılaşacak. Galatasaray yarı finalde Kasımpaşa'yı Trabzonspor ise Fenerbahçe'yi eleyerek finale yükselmişti. A Spor'dan canlı yayınlanacak karşılaşma saat 21.00'de start alacak.

                    ALTAY MUSTAFA DENİZLİ İLE YOLA DEVAM EDİYOR
                    Altay'da dün yeni sözleşme imzalayan Teknik Direktör Mustafa Denizli, Siyah-Beyazlı takımın başında yeni sezon öncesi ilk antrenmanına çıktı. Denizli, "Zor bir yarış bizi bekliyor" diye konuştu.

                    SİVASSPOR LEKE JAMES İLE ANLAŞMAYA VARDI
                    Süper Lig'in iddialı takımlarından Sivasspor, Al Qadisiyah'ta forma giyen 28 yaşındaki Nijeryalı forvet oyuncusu Leke James ile anlaştı. Güncel piyasa değeri 400 bin Euro olan Nijeryalı golcü kariyerinde 222 maça çıkarken 103 gol ve 22 assitle mücadele etti.

                    SÜPER LİG'DE FİKSTÜR ÇEKİLİYOR
                    Süper Lig 2021-2022 sezonu için fikstür çekimi bugün gerçekleştirilecek. Fikstür çekimi saat 19.00'da start alacak... Süper Lig bu sezon 20 takımla oynanacak. Lig 13 Ağustos'ta start alacak. TFF 1. Lig fikstür çekimi ise yarın saat 15.00'te yine TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek...

                        BOUPENDZA İÇİN TEKLİF ALMADIK
                        Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Boupendza ile ilgili önemli açıklamalara imza attı. Savaş, "Fenerbahçe'den Boupendza için resmi transfer teklifi almadık" dedi.

                        4 BÜYÜK KULÜBÜN BAŞKANI BULUŞUYOR
                        Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, G.Saray Başkanı Burak Elmas, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzon Başkanı Ahmet Ağaoğlu yarın bir TV kanalında canlı yayına çıkacak.
                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                        Hem esnaf hem çocuklar bayram edecek
                        Haberler Spor F.Bahçe Beko'da 2 imza (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)