F.Bahçe Beko'da 2 imza (Yurttan ve dünyadan spor gündemi)

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nda genç oyuncular Ekrem Sancaklı (2.08) ve İsmail Karabilen (1.91) ile yeni sözleşme imzalandı. Açıklama Fenerbahçe resmi sitesinden yapıldı.
KIZILYILDIZ'A TÜRK SPONSOR
Kiğılı Sırbistan'ın köklü futbol kulüplerinden Kızılyıldız ile sponsorluk anlaşması imzaladı. Başkent Belgrad'da düzenlenen imza törenine Belgrad Büyükelçisi Hami Aksoy da katıldı.
KARDEŞLER'E GÖREV
FIFA kokartlı hakem Arda Kardeşler, Belarus'un FC Shakhtyor ile Bulgaristan'ın Ludogorets takımları arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu maçını yönetecek.