Galatasaray sol bekini buldu! Menajeri sözleşme için İstanbul'a geliyor

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray aradığı sol beki sonunda buldu. Fatih Terim'in isteği doğrultusunda çalışmalara devam eden sarı-kırmızılı yönetim Hollandalı futbolcu Van Aanholt ile anlaşma sağladı. Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan yıldız ismin menajeri bu hafta İstanbul'a gelecek ve sözleşme görüşmelerine nokta koyulacak.

12.07.2021 09:54 - Son Güncelleme: 12.07.2021 09:54 BU GALERİYİ PAYLAŞ





