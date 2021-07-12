Galatasaray sol bekini buldu! Menajeri sözleşme için İstanbul'a geliyor
Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Galatasaray aradığı sol beki sonunda buldu. Fatih Terim'in isteği doğrultusunda çalışmalara devam eden sarı-kırmızılı yönetim Hollandalı futbolcu Van Aanholt ile anlaşma sağladı. Crystal Palace ile sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan yıldız ismin menajeri bu hafta İstanbul'a gelecek ve sözleşme görüşmelerine nokta koyulacak.
12.07.2021 09:54
- Son Güncelleme: 12.07.2021 09:54
Patrick van Aanholt, Galatasaray'ın yeni sol beki olacak gibi görünüyor. Saracchi'nin boşluğunu doldurmak isteyen sarı-kırmızılı ekibin listesinin başında Mario Rui bulunuyordu. Ancak Portekizli futbolcunun transferinde yol alınamadı.
Transfer haberleriyle dikkat çeken Fabrizio Romano, "Galatasaray'ın sol bek adayları listesinde Mario Rui ilk sıradaydı ama Napoli ile satın alma opsiyonlu kiralama konusunda anlaşmaya varamadılar" diye yazdı. Sarı-kırmızılı kulübün bunun üzerine Van Aanholt'a yöneldiğini kaydetti.
SÖZLEŞMESİ 2+1 YILLIK
Romano, "Türkler şimdi Van Aanholt'u resme dahil etti. Taraflar bu hafta İstanbul'da bir araya gelecek" ifadesini kullandı. Nitekim bu transferle ilgili Galatasaray cephesinden gelen haberler de olumlu...
30 yaşındaki Hollandalı'yı Avrupa'da da isteyen takımlar olduğu ancak Galatasaray'ın başarılı futbolcuya imza attırmaya çok yakın olduğu bildirildi.
İstanbul'da yapılacak görüşmede son detayların halledilmesi ve Crystal defterini kapatan Van Aanholt'un 2+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.