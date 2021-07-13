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    Beşiktaş, Mehmet Topal ile 1 yıllığına anlaştı: Bruma da sırada

    Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, Mehmet Topal ile anlaşma sağladı ve 1 yıllık sözleşme imzaladı. Mehmet Topal, sağlık kontrolünden geçerken transferin mali detayları netleşti. 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Beşiktaş’tan bonuslar hariç 300 bin Euro ücret alacak.

    Bruma da sırada

    Transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, Mehmet Topal ile anlaşma sağladı ve 1 yıllık sözleşme imzaladı. Mehmet Topal, sağlık kontrolünden geçerken transferin mali detayları netleşti. 35 yaşındaki tecrübeli futbolcu, Beşiktaş'tan bonuslar hariç 300 bin Euro ücret alacak.

    3 TAKIMLA ŞAMPİYONLUK YAŞADI
    Mehmet     Topal, 3 ayrı takımda şampiyonluk yaşayarak Türk futbol tarihine ismini yazdırmıştı. Topal, bir dönem F.Bahçe orta sahasının yükünü çektiği Josef ile de yeniden bir araya gelmiş oldu.

    ŞİMDİ HEDEFTE BRUMA VAR
    35 yaşındaki Mehmet Topal, Başakşehir formasıyla 64 resmi maça çıkmış ve 3 gol 3 asistlik katkı sağlamıştı. Topal'ın imzasının ardından Siyah-Beyazlı kurmayların bir önemli hedefi daha var.

    BEŞİKTAŞ İMZAYA ÇOK YAKIN
    Beşiktaş     bonservisi PSV'de olan Bruma için görüşmelere başladı. Hem Hollanda kulübü ile hem de oyuncunun menajeriyle ciddi yol katedildiği ve müjdeli haberin an meselesi olduğu öğrenildi.

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    Haberler Spor Beşiktaş, Mehmet Topal ile 1 yıllığına anlaştı: Bruma da sırada