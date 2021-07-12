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Beşiktaş'ta transfer harekatı! Salih Uçan ve Mehmet Topal'dan sonra sıra çalım ustasında! Armindo Bruma'nın menajeri...

Son dakika transfer haberleri... Geçtiğimiz sezon şampiyon olan Beşiktaş, yeni sezonda da şampiyonluğu kimseye kaptırmamak için transfer çalışmalarına hızlı girdi. Yeni sezonda da gözünü şampiyonluğa diken Kara Kartal, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier transferinde de sona çok yakın. Öte yandan Beşiktaş, Hollanda Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven forması giyen Bruma'nın menajerini bugün İstanbul'a getirdi. İşte detaylar...

Onur Koçhan
takvim.com.tr
12.07.2021 16:14 - Son Güncelleme: 12.07.2021 16:51
Beşiktaş'ta transfer harekatı! Salih Uçan ve Mehmet Topal'dan sonra sıra çalım ustasında! Armindo Bruma'nın menajeri...

Beşiktaş transferde atağa kalktı… Siyah-Beyazlılar, Salih Uçan'dan sonra Mehmet Topal'ı da kadrosuna kattı…

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Beşiktaş'ta transfer harekatı! Salih Uçan ve Mehmet Topal'dan sonra sıra çalım ustasında! Armindo Bruma'nın menajeri...

Yeni sezonda da gözünü şampiyonluğa diken Kara Kartal, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier transferinde de sona çok yakın.

Beşiktaş'ta transfer harekatı! Salih Uçan ve Mehmet Topal'dan sonra sıra çalım ustasında! Armindo Bruma'nın menajeri...

Beşiktaş, Hollanda Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven forması giyen Bruma'nın menajerini bugün İstanbul'a getirdi.

Beşiktaş'ta transfer harekatı! Salih Uçan ve Mehmet Topal'dan sonra sıra çalım ustasında! Armindo Bruma'nın menajeri...

Portekizli yıldız kanat oyuncusuna satın alma opsiyonlu sözleşme teklif edildi... Beşiktaş taraftarı bu transferin gerçekleşmesi için adeta saatleri sayıyor.

Beşiktaş'ta transfer harekatı! Salih Uçan ve Mehmet Topal'dan sonra sıra çalım ustasında! Armindo Bruma'nın menajeri...

Siyah-Beyazlılar'ın transfer masasına oturttuğu Armindo Bruma tam bir çalım ustası…

Geçen sezon Olympiakos formasıyla Yunanistan Ligi'nde en fazla çalım atan oyuncu Bruma'ydı…

26 yaşındaki kanat oyuncusu 22 maçta, 7 gol atarken 3 de asist yaptı. Yüzde 81.9 pas başarı oranı yakalayan Bruma, 27 çalım atarak bu alanda zirvede yer aldı.

Beşiktaş'ta transfer harekatı! Salih Uçan ve Mehmet Topal'dan sonra sıra çalım ustasında! Armindo Bruma'nın menajeri...

Portekizli top cambazının çalım başarı oranı yüzde 56.3'tü…

Rakip ceza sahası içinde 49 kez topla buluşan eski Galatasaraylı Armindo Bruma, 11 isabetli şut çekti. 69 kez de ikili mücadele kazandı.

Beşiktaş'ta transfer harekatı! Salih Uçan ve Mehmet Topal'dan sonra sıra çalım ustasında! Armindo Bruma'nın menajeri...

Tecrübeli oyuncunun PSV Eindhoven ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor.

Başarılı futbolcu 2017 yılında Galatasaray'dan Leipzig'e 15 milyon Euro bonservis ücretiyle transfer olmuştu.