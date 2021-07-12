Beşiktaş'ta transfer harekatı! Salih Uçan ve Mehmet Topal'dan sonra sıra çalım ustasında! Armindo Bruma'nın menajeri...
Son dakika transfer haberleri... Geçtiğimiz sezon şampiyon olan Beşiktaş, yeni sezonda da şampiyonluğu kimseye kaptırmamak için transfer çalışmalarına hızlı girdi. Yeni sezonda da gözünü şampiyonluğa diken Kara Kartal, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier transferinde de sona çok yakın. Öte yandan Beşiktaş, Hollanda Ligi ekiplerinden PSV Eindhoven forması giyen Bruma'nın menajerini bugün İstanbul'a getirdi. İşte detaylar...
12.07.2021 16:14
- Son Güncelleme: 12.07.2021 16:51
Siyah-Beyazlılar'ın transfer masasına oturttuğu Armindo Bruma tam bir çalım ustası…
Geçen sezon Olympiakos formasıyla Yunanistan Ligi'nde en fazla çalım atan oyuncu Bruma'ydı…
26 yaşındaki kanat oyuncusu 22 maçta, 7 gol atarken 3 de asist yaptı. Yüzde 81.9 pas başarı oranı yakalayan Bruma, 27 çalım atarak bu alanda zirvede yer aldı.