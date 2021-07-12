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    • Spor
    • 12.07.2021 12:28
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    • 12.07.2021 12:40
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    SON DAKİKA: Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Mehmet Topal ile anlaşıldı

    Son dakika haberi! Beşiktaş yönetimi defansif orta saha olarak elinde bir alternatif olmasını isteyen Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda Mehmet Topal ile anlaştı.

    DHA
    Kartal'dan sürpriz transfer!

    Yeni sezon öncesi iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Salih Uçan'ın ardından bir yerli ismi daha renklerine bağladı. A Spor'un geçtiği son dakika haberine göre siyah-beyazlılar, 35 yaşındaki ön libero Mehmet Topal'la bir yıllık anlaşmaya vardı.

    Kariyerine Yeni Malatyaspor altyapısında başlayan Mehmet Topal, Çanakkale Dardanelspor, Galatasaray, Valencia, Fenerbahçe ve Başakşehir formaları giydi. Medipol Başakşehir'le olan sözleşmesi bu yıl dolan deneyimli isim kulüpsüzdü. A Milli Takım'la 81 karşılaşmada görev alan Mehmet Topal, 2 gole imzasını attı.

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    Haberler Spor SON DAKİKA: Beşiktaş'tan sürpriz transfer! Mehmet Topal ile anlaşıldı