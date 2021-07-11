Kenan Karaman Beşiktaş için imzaya geliyor

Salih Uçan'ı kadrosuna katan Beşiktaş yeni sezon öncesi ikinci transferini yapmaya hazırlanıyor. Siyah-Beyazlılar'ın yaklaşık 10 gün önce prensip anlaşmasına vardığı Kenan Karaman İstanbul'a geliyor.
Bonservisi elinde olan milli futbolcunun bugün veya yarın İstanbul'da Beşiktaş yönetimi ile yüz yüze görüşeceği ve ardından resmi imzaların atılacağı öğrenildi. Alınan bilgilere göre Kenan Karaman'la 3 yıllık sözleşme imzalanacak.
Kartal bu hamleyle yeni yabancı kuralı karşısında elini oldukça güçlendirmiş olacak. Yıldız futbolu forvette ve her iki kanatta da oynabiliyor.
UMUT'A TEKLİF YAĞIYOR
Hajduk ile kiralık sözleşmesi biten ve Beşiktaş'a dönen Umut Nayır'a Süper Lig ve 1. Lig'den teklif yağıyor. Umut kesin kararını 1 hafta içinde verecek.
BRUMA İÇİN KRİTİK GELİŞME
Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Armindo Bruma konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Portekizli yıldızın menajeri Catio Balde'nin önümüzdeki hafta İstanbul'da olacağı belirtildi. İddialara göre Beşiktaş, Bruma'yı PSV'den 1 yıllığına kiralamak istiyor.
TAVAN FİYAT 10 MİLYON!
Başta Burak Kapacak olmak üzere birçok yerli ismin transferi için temasta olan Beşiktaş yönetimi, limitleri de hesaba katarak tavan fiyatı belirledi. Siyah- Beyazlılar hiçbir yerli futbolcu için 10 milyon liranın üzerine çıkmama kararı aldı.
ÇİFT İDMANLA HAZIRLANIYOR
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi. Bugünü izinli geçirecek olan Beşiktaş, hazırlıklarını yarın yapacağı çift idmanla sürdürecek.
BOĞAZ'DA FORMALAR TANITILACAK
Beşiktaş, 2021-2022 sezonu formalarını özel bir organizasyonla tanıtacak. 14 Temmuz Çarşamba Dolmabahçe'de yapılacak olan açıklamaların ardından, Başkan Ahmet Nur Çebi, Yönetim Kurulu Üyeleri ve futbolcular, teknede gerçekleşecek olan tanıtımda hazır bulunacak. Şampiyonluk kutlamasını Boğaz'da yapan Siyah-Beyazlılar, forma tanıtımını da Boğaz'da teknede gerçekleştirecek.
Bonservisi elinde olan milli futbolcunun bugün veya yarın İstanbul'da Beşiktaş yönetimi ile yüz yüze görüşeceği ve ardından resmi imzaların atılacağı öğrenildi. Alınan bilgilere göre Kenan Karaman'la 3 yıllık sözleşme imzalanacak.
Kartal bu hamleyle yeni yabancı kuralı karşısında elini oldukça güçlendirmiş olacak. Yıldız futbolu forvette ve her iki kanatta da oynabiliyor.
UMUT'A TEKLİF YAĞIYOR
Hajduk ile kiralık sözleşmesi biten ve Beşiktaş'a dönen Umut Nayır'a Süper Lig ve 1. Lig'den teklif yağıyor. Umut kesin kararını 1 hafta içinde verecek.
BRUMA İÇİN KRİTİK GELİŞME
Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer aldığı iddia edilen Armindo Bruma konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Portekizli yıldızın menajeri Catio Balde'nin önümüzdeki hafta İstanbul'da olacağı belirtildi. İddialara göre Beşiktaş, Bruma'yı PSV'den 1 yıllığına kiralamak istiyor.
TAVAN FİYAT 10 MİLYON!
Başta Burak Kapacak olmak üzere birçok yerli ismin transferi için temasta olan Beşiktaş yönetimi, limitleri de hesaba katarak tavan fiyatı belirledi. Siyah- Beyazlılar hiçbir yerli futbolcu için 10 milyon liranın üzerine çıkmama kararı aldı.
ÇİFT İDMANLA HAZIRLANIYOR
Beşiktaş yeni sezon hazırlıklarına devam etti. Nevzat Demir Tesisleri'ndeki idman, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirildi. Bugünü izinli geçirecek olan Beşiktaş, hazırlıklarını yarın yapacağı çift idmanla sürdürecek.
BOĞAZ'DA FORMALAR TANITILACAK
Beşiktaş, 2021-2022 sezonu formalarını özel bir organizasyonla tanıtacak. 14 Temmuz Çarşamba Dolmabahçe'de yapılacak olan açıklamaların ardından, Başkan Ahmet Nur Çebi, Yönetim Kurulu Üyeleri ve futbolcular, teknede gerçekleşecek olan tanıtımda hazır bulunacak. Şampiyonluk kutlamasını Boğaz'da yapan Siyah-Beyazlılar, forma tanıtımını da Boğaz'da teknede gerçekleştirecek.