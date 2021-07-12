İtalya, İngiltere’yi penaltılarla yıktı! 53 yıl sonra Avrupa şampiyonu oldu

EURO 2020'nin şampiyonu İtalya... İngiltere'nin ev sahipliğinde Wembley'de oynanan finalde normal süresi ve uzatma devreleri 1-1 biten maçta İngilizler'i penaltılarda 3-2 yenen İtalya, Avrupa Şampiyonu oldu. İngilizler maçın 2. dakikasında Shaw'ın golüyle 1-0 öne geçti.

BONUCCİ SKORU EŞİTLEDİ

İkinci yarıya büyük bir baskı ile başlayan İtalya, Insigne ve Chiesa ile tehlikeler yaratsa da sonuca gidemedi. 67'de oluşan karambolde topu ağlara gönderen Bonucci skoru 1-1'e getirdi.

120 DAKİKADA KAZANAN YOK

73'te savunmanın arkasına iyi sarkan Berardi, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda çerçeveyi bulamadı. Norrmal sürede ve uzatmalarda kazanan taraf çıkmayınca şampiyonu penaltı atışları belirledi.

PENALTILARDA ZAFER İTALYA'NIN

Penaltılarda İngiltere adına Rashford, Sancho ve Saka topu ağlarla buluşturamadı. İtalya ise Jorginho ve Belotti penaltıyı gole çeviremedi. İtalyanlar penaltıları 3-2 kazanarak şampiyon oldu.

İNGİLİZ TARAFTARLAR RAHAT DURMADI

İngiltere ile İtalya arasında oynanan Euro 2020 finali öncesi İngiliz taraftarlar, Wembley Stadyumu'nun civarında taşkınlığa imza attı. Bir grup maça biletsiz girmeye kalkarken, bir grup da kavgaya tutuştu. Polis olayları güçlükle yatıştırdı. Yaşananlar finale gölge düşürdü.