İtalya, İngiltere'yi penaltılarda devirerek Avrupa Şampiyonu oldu

Karşılaşmanın hemen başında İngiltere'yi öne geçiren Luke Shaw, Avrupa Şampiyonaları tarihine geçti. Luke Shaw'ın 1.57'de attığı gol, Avrupa Şampiyonası finallerinde atılan en erken gol oldu. Tecrübeli sol bek ayrıca, İngiltere Milli Takımı'nda da ilk kez gol sevinci yaşadı.

BONUCCI TARİHE GEÇTİ