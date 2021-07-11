İtalya, İngiltere'yi penaltılarda devirerek Avrupa Şampiyonu oldu

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) final maçında İtalya ile İngiltere kozlarını paylaştı.
Wembley Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk 90 dakikası 1-1 bitti ve maç uzatmalara gitti.
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) final maçında İtalya ile İngiltere kozlarını paylaştı.
Wembley Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk 90 dakikası 1-1 bitti ve maç uzatmalara gitti.
Uzatmalarda da gol sesi çıkmayan dev maç penaltılara kaldı. Penaltı vuruşlarını ise 3-2 kazanan İtalya, 53 yıl sonra EURO 2020 şampiyonu oldu.
İTALYA 2. KEZ!
Uzun bir yenilmezlik serisine sahip olan İtalya 2'nci kez kupayı müzesine götürdü.
İtalyanlar daha önce oynadıkları 3 Avrupa Futbol Şampiyonası Finali'nde 1 kez kupayı kaldırma başarısı göstermişti.
EURO 1968'de Yugoslavya'yı mağlup ederek kupayı kazanan İtalyanlar, EURO 2020 Finali'nde Fransa'ya, EURO 2012 Finali'nde ise İspanya'ya mağlup olarak 2'nci olmuştu.
SHAW'DAN TARİHE GEÇEN GOL
Karşılaşmanın hemen başında İngiltere'yi öne geçiren Luke Shaw, Avrupa Şampiyonaları tarihine geçti. Luke Shaw'ın 1.57'de attığı gol, Avrupa Şampiyonası finallerinde atılan en erken gol oldu. Tecrübeli sol bek ayrıca, İngiltere Milli Takımı'nda da ilk kez gol sevinci yaşadı.
BONUCCI TARİHE GEÇTİ
EURO 2020 finalinde İngiltere karşısında İtalya'ya beraberliği getiren Leonardo Bonucci, iki farklı alanda turnuva tarihine geçmeyi başardı.
Karşılaşmanın 67. dakikasında İngiltere ceza sahasında oluşan karambolde topu ağlarla buluşturan Bonucci büyük sevinç yaşarken hem turnuva hem de İtalya tarihindeki yerini aldı.
Bonucci, 34 yaş 71 gün ile Avrupa Şampiyonası tarihinde gol atan en yaşlı oyuncu olurken, Marco Materazzi'den sonra İtalya Milli Takımı'nın bir finalde gol atan ikinci savunma oyuncusu oldu.
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